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«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О самом теплом показе мод. Праздник шерсти и валяния «Шерстиваль» устроили для жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дефиле в элегантных шляпках, пальто с видами Парижа и эксклюзивных платьях с модным сочетанием шерсти, кружева, шелка и шифона. Четыре коллекции для настоящих леди создали местные мастерицы. Каждая вещь – настоящий эксклюзив, ведь изготовлена в единственном экземпляре.
Изделия выполнены в техниках сухого и мокрого валяния – так же, как делали наши предки. Для Беларуси этот вид рукоделия традиционный. И, как видно, по-прежнему популярный.
Вера Белая, жительница Гродно:
Елена Роженкевич, мастер по валянию из шерсти:
Марина Чикун, заведующая центром народных ремесел «Наследие»:
После модного показа авторы коллекций провели мастер-классы для всех желающих. Гродненцам предложили попробовать самим сделать из шерсти символ 2020 года.
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«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния
Новости Беларуси. О самом теплом показе мод. Праздник шерсти и валяния «Шерстиваль» устроили для жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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