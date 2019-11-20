ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

21.11.2019 10:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О самом теплом показе мод. Праздник шерсти и валяния «Шерстиваль» устроили для жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефиле в элегантных шляпках, пальто с видами Парижа и эксклюзивных платьях с модным сочетанием шерсти, кружева, шелка и шифона. Четыре коллекции для настоящих леди создали местные мастерицы. Каждая вещь – настоящий эксклюзив, ведь изготовлена в единственном экземпляре.

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

Изделия выполнены в техниках сухого и мокрого валяния – так же, как делали наши предки. Для Беларуси этот вид рукоделия традиционный. И, как видно, по-прежнему популярный.

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

Вера Белая, жительница Гродно:
Меня, конечно, это все очень впечатлило. Шла девочка, и у нее домики были снизу. Думаю: «Боже мой, целый город идет». Это так интересно.

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

Елена Роженкевич, мастер по валянию из шерсти:
Очень приятно работать с шерстью, забываешь все. Иногда муж спрашивает: «Ты спать скоро?». Я говорю: «Да-да». А потом смотрю – и уже рассвело на улице.

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

Марина Чикун, заведующая центром народных ремесел «Наследие»:
Свойства валяния изобрели 8 тысяч лет назад. Может быть оно где-то и отошло, но в настоящее время этот вид рукоделия возрождается.

После модного показа авторы коллекций провели мастер-классы для всех желающих. Гродненцам предложили попробовать самим сделать из шерсти символ 2020 года.

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

Люди в материале: Вера Белая, Елена Роженкевич, Марина Чикун
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О самом теплом показе мод. Праздник шерсти и валяния «Шерстиваль» устроили для жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Огни на елке в поместье белорусского Деда Мороза зажгут 7 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика