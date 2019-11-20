В Могилёве в автоцистерне нашли мужчину без сознания

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве в автоцистерне в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина.

По информации МЧС, сообщение о его нахождении в автоцистерне с неизвестным веществом на территории предприятия поступило вечером двадцатого ноября.



Фото: МЧС

Мужчину, который оказался работником предприятия, извлекли из автоцистерны.

39-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина находится в тяжелом состоянии, без сознания.