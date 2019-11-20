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В Могилёве в автоцистерне нашли мужчину без сознания

21.11.2019 10:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве в автоцистерне в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина.  

По информации МЧС, сообщение о его нахождении в автоцистерне с неизвестным веществом на территории предприятия поступило вечером двадцатого ноября.  

В Могилёве в автоцистерне нашли мужчину без сознания
Фото: МЧС

Мужчину, который оказался работником предприятия, извлекли из автоцистерны. 

39-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина находится в тяжелом состоянии, без сознания. 

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Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве в автоцистерне в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина.   По информации МЧС, сообщение о его нахождении в автоцистерне с...
 
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