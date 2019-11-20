|
В Могилёве в автоцистерне нашли мужчину без сознания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве в автоцистерне в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина.
По
Мужчину, который оказался работником предприятия, извлекли из автоцистерны.
39-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина находится в тяжелом состоянии, без сознания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Могилеве в автоцистерне в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина. По информации МЧС, сообщение о его нахождении в автоцистерне с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)