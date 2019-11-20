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Всемирный день телевидения отмечают в десятках стран 21 ноября

21.11.2019 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Горячие новости, завораживающие кадры, удивительные герои, актуальные темы. Десятки стран отмечают 21 ноября Всемирный день телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный день телевидения отмечают в десятках стран 21 ноября

Праздник относительно молодой – он провозглашен 23 года назад резолюцией Генассамблеи ООН. ТВ было признано важным инструментом воздействия на мировые процессы. Именно благодаря ему миллиарды зрителей стали свидетелями знаковых исторических событий – высадки человека на Луну, падения Берлинской стены, трагических событий в Нью-Йорке в 2001 году. Эти кадры с замиранием сердца смотрели миллиарды людей по всей планете.

На телевизионной передовой и наш телеканал. СТВ первым в Беларуси перешел на формат вещания в HD – телевидение высокой четкости. В арсенале канала – новейшая техника, в том числе передвижная станция с суперсовременной начинкой.

Всемирный день телевидения отмечают в десятках стран 21 ноября

Не отстает и творческая составляющая. На телевизионной кухне СТВ «готовят» самые свежие и горячие новости, в эфире постоянно появляются актуальные и креативные проекты.

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Новости Беларуси. Горячие новости, завораживающие кадры, удивительные герои, актуальные темы. Десятки стран отмечают 21 ноября Всемирный день телевидения, сообщили...
 
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