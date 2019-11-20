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В китайском зоопарке живет обезьяна с человеческим лицом: посмотрите, как она выглядит
Источник материала: Tut.by
В зоопарке китайского города Тяньцзинь живет капуцин, который отличается от своих сородичей: его морда слишком сильно напоминает человеческое лицо! Из-за этого капуцин стал звездой, а посмотреть на него приезжают тысячи человек.
Такая популярность обезьяну вряд ли волнует: у капуцина есть одна деликатная проблема. Возможно, она связана с выражением его морды?
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Тысячи человек приезжают в зоопарк, чтобы увидеть его.
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