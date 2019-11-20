В китайском зоопарке живет обезьяна с человеческим лицом: посмотрите, как она выглядит

Источник материала: Tut.by

В зоопарке китайского города Тяньцзинь живет капуцин, который отличается от своих сородичей: его морда слишком сильно напоминает человеческое лицо! Из-за этого капуцин стал звездой, а посмотреть на него приезжают тысячи человек.

Такая популярность обезьяну вряд ли волнует: у капуцина есть одна деликатная проблема. Возможно, она связана с выражением его морды?