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В китайском зоопарке живет обезьяна с человеческим лицом: посмотрите, как она выглядит

21.11.2019 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В зоопарке китайского города Тяньцзинь живет капуцин, который отличается от своих сородичей: его морда слишком сильно напоминает человеческое лицо! Из-за этого капуцин стал звездой, а посмотреть на него приезжают тысячи человек.

Такая популярность обезьяну вряд ли волнует: у капуцина есть одна деликатная проблема. Возможно, она связана с выражением его морды? 

 
 
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