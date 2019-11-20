В Бобруйске умер известный тренер, мастер по трем видам спорта Петр Яновский

Источник материала: Tut.by

­­На 86-м году жизни умер известный белорусский тренер по гребле, подготовивший олимпийских чемпионов, мастер спорта по трем видам спорта, почетный гражданин Бобруйска Петр Яновский.





Петр Федорович стал известен благодаря гребле, однако звание мастера спорта он получил также в лыжных гонках и биатлоне.

Тренером по гребле Петр Яновский стал в 1967 году в ДЮСШ № 1 Бобруйска. С 1986 года он был тренером-преподавателем по гребле на байдарках и каноэ в Бобруйском государственном училище олимпийского резерва.

Тренер высшей категории стал двукратным Почетным мастером спорта СССР, мастером спорта СССР международного класса, а также Заслуженным тренером БССР.

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах его воспитанники заняли 4-е место (Жуковский Александр, каноэ-одиночка) и 6-е место (Богданович Александр, каноэ-двойка).

А в 2008 году в Пекине братья Богдановичи в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров стали олимпийскими чемпионами. Они же завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Лондоне в каноэ-двойке на дистанции 1000 м.

В июне 2013 года Петр Яновский стал почетным гражданином города Бобруйска.