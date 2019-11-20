Власти установили расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. Работать будем больше, отдыхать - меньше

Источник материала: Tut.by

Власти установили расчетные нормы рабочего времени на 2020 год. Белорусы в следующем году будут работать 256 дней при пятидневной рабочей неделе (в нынешнем — 252), а отдыхать 110 дней — столько будет выходных и праздничных (в этом — 113 дней), отметили в Минтруда. В ведомстве обнародовали производственный календарь на 2020 год.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 306 дней (в этом году — 304 дня), а отдыхать будут 60 дней (в этом — 61 день).

То есть в 2020 году у белорусов будет больше рабочих дней, чем в нынешнем.

Почему на «пятидневке» рабочих часов больше, чем на «шестидневке»?

На 2020 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели (40 часов) с выходными днями в субботу и воскресенье составляет 2040 часов, а при 35 часах — 1784 (в этом году — 2008 часов и 1756 часов соответственно).

При этом расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели (40 часов) с выходным днем в воскресенье на следующий год составляет 2033 часа, при 35 часах — 1777 (в этом году — 2016 часов и 1764 часа соответственно).

Получается, что при пятидневной рабочей неделе в 2020 году будет больше рабочих часов, чем при шестидневной.

«В 2020 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2020 году два нерабочих праздничных дня (9 мая и 7 ноября) пришлись на субботу, — пояснили в Минтруда. — Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010 и 2015 годах».

В 2020 году нерабочими праздничными днями будут: 1 января — Новый год; 7 января — Рождество Христово (православное Рождество); 8 марта — День женщин (воскресенье); 1 мая — Праздник труда; 28 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии); 9 мая — День Победы (суббота); 3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День

Республики); 7 ноября — День Октябрьской революции (суббота); 25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

Ранее в правительстве утвердили график переноса рабочих дней в 2020 году.

Рабочие дни в 2020 году переносятся: с четверга, 2 января, на субботу, 4 января; с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января; с понедельника, 27 апреля, на субботу, 4 апреля.