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На ошибках НЕ учатся

21.11.2019 11:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный источник наших бед и провалов – внутри страны, а не в России или Европе. Белорусская власть привыкла ошибаться безнаказанно и никак свои ошибки не исправлять. Кончится это может плохо.

На ошибках НЕ учатся
Наша власть очень любит использовать тезис о своей непогрешимости и правильности всех без исключения её решений. Так, например, Лукашенко настаивает, что решение о передаче отстающих хозяйств под управление частного бизнеса, принятое 15 лет назад, было верным. Хотя с точки зрения экономической науки это грубейшая ошибка. 


Да и у нас не принесло это «процветания» ни колхозам, ни тем, кому их навязали. И предприятия от этого не расцвели, и импорт продовольствия продолжает расти – причем как раз из тех стран где против экономической науки не идут.

Решение «правильное» – и что? Правительство Беларуси обеспокоено растущим импортом продовольствия. «Белгоспищепром» поручено исправить положение дел. 

«Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт», – цитирует слова Румаса пресс-служба правительства. Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий – на 30%, пшеничной муки – в 2 раза, пива – на 19%.

Кроме того, тезис о правильности принятых решений по-прежнему высказывается прямо и завуалированно. Типа «сельмаш» какой был есть и всегда будет, поскольку «я» так решил. А то что был, есть и будет убыточным, то это враги виноваты, не власть. И еще: что-то развалившееся никому не отдадим, поскольку это достояние «народа». 

Ну и никаких реформ нам не нужно, все все и так прекрасно, даже инвесторы всем якобы довольны. Правда, без дотаций и кредитов выжить мы не в состоянии, а инвесторов в действительности почти нет. Именно поэтому они и не спорят с властью – некому.

Между тем ни в жизни, ни в теории так быть не может. Ошибаются все. Хватает провалов и у нашей власти, но она никогда не признает свои ошибки. В этом и заключается главное её отличие от успешных властей или предпринимателей. Ведь наша власть – и главный «бизнесмен» страны – и тоже весьма неуспешный. В этой области особенно.

Критерий истины – практика? Если решение якобы было «абсолютно верным», а результат на практике получился плачевным, то может что-то не так с решением? Нет, не признают такого, несмотря на плачевные результаты, всё равно утверждают, что все решения власти были правильными, а провалы – исключительно из-за нерадивости тружеников, которые не сильно рвутся работать бесплатно, плюс из-за внешних «врагов». 

Власть абсолютно непогрешима? Успешные люди тоже ошибаются, но они в таких случаях действуют противоположным образом. 

«Учитесь принимать потери быстро и аккуратно. Не ждите, что будете правы всегда. Если допустили ошибку, урезайте убыток как можно быстрее», говорил американский финансист Бернард Барух, работавший советником у президентов США Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта

Или так: «Никто не может быть прав все время. Если прав в половине случаев, он получит результат лучше среднего. Даже будучи правым 3 или 4 раза из 10, он получит целое состояние, если ему хватит ума быстро закрывать сделки, в которых он не прав». 

Подобных высказываний много и у других успешных людей. А мы всё вкладываем и вкладываем в заведомые убытки и заведомые провалы «рефинансируем».

Ошибки – это нормально. Вопрос в реакции на ошибки. Кто их осознает, признает и максимально быстро устраняет, тот в итоге добивается успеха. А «неисправимые», как наша власть, в итоге терпят крах, рано или поздно. Не вечно же их будут дотировать чисто за «поцелуи». 


Но наша власть всегда придерживается «правильных», то есть максимально убыточных решений и свои ошибки старается не исправлять.

Недавно наш лидер приехал в Австрию и сказал, что «не стоит говорить о какой-то демократии». 

«Зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила», – предупредил А. Лукашенко и добавил, что «авторитаризм и диктатура» не мешают белорусским предпринимателям. 

«Меня многие упрекают – у вас, мол, авторитаризм и диктатура. А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?» – заявил Лукашенко.

Вообще-то, бизнесменов эта диктатура не устраивает. У них уже много раз спрашивали. С другой стороны, может я ошибаюсь, но возникает вопрос: наш президент туда ехал с целью поскандалить и максимально обидеть европейцев или наладить отношения? 

Вроде как для налаживания отношений. Ну и как он считает, его высказывания этому способствуют? Это – очередная ошибка. Которая не исправляется, а усугубляется. Может, это старость? Старики, они почти все «ворчуны». И учиться на ошибках им труднее, это тоже факт.

Было там высказано и очередное предложение инвесторам. «Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески, даже вооруженным путем. Я это сказал абсолютно искренне». 

Старая ошибка: наша власть не представляет, чего инвестор хочет. Был как-то свидетелем переговоров с немцами, которые во время кофе-паузы спросили у одного из представителей белорусской стороны: а какие у вашего руководителя отношения с президентом? Он замялся, а потом и отвечает: «да вроде никаких». 

«О-о! Зер гут! Будем работать», – ответили немцы. И работали года три, пока власть-таки не взяла проект «под свое крыло». И проект быстро захирел. Это довольно давно было, но и сегодня мало что поменялось. Инвестору от власти нужно только, чтобы она не вмешивалась.

Кстати, эту ошибку исправить достаточно просто, для этого даже никаких денег не нужно. Власть должна по-возможности уйти из негосударственной экономики и для начала перейти к нормальным экономическим отношениям. И деньги на спасение государственных предприятий из негосударственного сектора не тянуть. 

Ну и раз уйти, то целиком уйти, вместе с силовиками и КГК. Да, но это они не пойдут, я не настолько наивен, чтобы в такое поверить. Ограничатся «улучшением условий» в десятилетие «по чайной ложке». Но даже это было бы сильным импульсом к развитию экономики.

В конечном итоге главный источник наших бед и провалов – внутри страны, а не в России или Европе. Но нет, давайте продолжать во всех своих провалах обвинять внешние силы. Россия вот с чего-то уже не сильно хочет нефть и газ давать нам почти бесплатно, Европа – вместо того, чтобы дать денег без условий и возврата – говорит о какой-то демократии. 


Я немного утрирую, но посыл нашей власти такой: гады, в общем, а мы «идеальны» и всё делаем правильно.

Между тем цена ошибок растет. Раньше «восточная соседка» охотно компенсировала ошибки и неконкурентоспособность, «некреативность» нашей власти. Теперь она уже этого делать не хочет. Даже норовит подловить на ошибках, чтобы использовать их в своих целях. 

Наша же власть ошибаться не перестала, она уже привыкла ошибаться безнаказанно и никак свои ошибки не исправлять. Кончится это может плохо.
 
 
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Главный источник наших бед и провалов – внутри страны, а не в России или Европе. Белорусская власть привыкла ошибаться безнаказанно и никак свои ошибки не...
 
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