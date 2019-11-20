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Чисто белорусская история: хоккеист получил срок за гашиш, на игры ездит с разрешения милиции. И он стал звездой дня!

21.11.2019 10:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История из белорусского хоккея - молодой форвард весной получил 2 года «химии» за гашиш, с тех пор на игры ездит с разрешения милиции.

Чисто белорусская история: хоккеист получил срок за гашиш, на игры ездит с разрешения милиции. И он стал звездой дня!
В понедельник «Витебск» наконец-то прервал серию из 14 поражений подряд в Экстралиге Б, обыграв на своей площадке «Бобруйск» 7:2. Три шайбы на свой счет записал нападающий хозяев Никита Макарчик. 19-летний форвард отличался во всех вариантах состава – большинстве, меньшинстве и 5 на 5.

Первую шайбу Макарчик забросил в начале матча точным кистевым броском (отметка 0:07).


Второе взятие ворот Никита оформил перед самой сиреной на первый перерыв, завершив контрвыпад в меньшинстве (отметка 0:55).


Своей третьей шайбой Макарчик поставил точку в матче. Форвард воспользовался опрометчивой передачей из-за ворот и расстрелял кипера «Бобруйска» (отметка 3:57).


Так Макарчик прервал свою безголевую серию, длившуюся 11 матчей. «Конечно, это немного давило. Все-таки в каждой игре были шансы забросить – и порой довольно много. Где-то не хватало хладнокровия. В такие периоды на тренировках уделяешь особое внимание реализации», – рассказал «Трибуне» форвард. Старания хоккеиста оценили в лиге, признав Макарчика главным героем дня.

А ведь летом его чуть не посадили

Однако минувшей весной Макарчика обсуждали совсем по другому поводу.

Тогда белорусский хоккей взбудоражил скандал, связанный с наркотиками. 1 апреля милиция задержала находившихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения двоих хоккеистов «Юниора» – фарма «Юности», – у которых изъяли гашиш. 

Как рассказали в МВД, это были остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников. «Есть основания полагать, что факты распространения и употребления запрещенных веществ в команде не единичны», – сообщили силовики и возбудили уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). 

Максимальное наказание здесь составляет восемь лет лишения свободы.

Одним из тех хоккеистов, угодивших в неприятную ситуацию, оказался как раз Макарчик, который первые три дня после задержания находился под стражей. Нападающего отстранили от работы с командой, и он тренировался самостоятельно дважды в день шесть раз в неделю. 

В середине июля Илья предстал перед судом. Спортсмена обвинили в приобретении у неустановленного лица более 0,072 грамма гашиша, в чем Макарчик признал и раскаялся.

Прокурор попросил дать обвиняемому три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. В последнем слове Макарчик заявил, что употребление гашиша было ошибкой, он свою вину осознал и обещает больше не нарушать закон. В итоге суд дал хоккеисту два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

И он продолжил карьеру

Летом у Макарчика был контракт еще на год с «Юниором», но нападающий решил покинуть команду и найти себе новую. После нескольких попыток трудоустроиться удалось закрепиться в «Витебске» – одном из аутсайдеров экстралиги Б. 

Вместе с другим проходившим по делу хоккеистом Глебом Дивинтейчиком они приглянулись тренерскому штабу «медведей». Поначалу оба играли за «Витебск-2», выступающий в высшей лиге. 

«Пошли им навстречу, дали шанс. Пускай детки играют – не гробить же талантливых парней. Конечно, они хотели в клуб повыше, но не сложилось. По их словам, осознали свою вину. В жизни всякое бывает, главное, чтобы это не повторилось. Довольны ли тем, что взяли их? Да. Никаких нарушений режима не было. 

Вот видите, один [Макарчик] заиграл в первой команде. Может, и Дивинтейчик заиграет – дай Бог. У них был простой: практически полгода не играли, пока их органы таскали. Чем они еще могут заниматься кроме нашего вида спорта? С детства играют в хоккей», – поделился подробностями подписания новичков спортивный директор «Витебска» Михаил Богрунов.

Всего в текущем сезоне Макарчик набрал 9 (5+4) очков в 26 матчах экстралиги Б. Еще нападающий заработал 2+1 в 4 поединках высшей лиги за «Витебск-2». 19-летний защитник Дивинтейчик играл только за вторую команду, где провел 18 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

Сам «Витебск» идет на последнем месте в Экстралиге Б, выиграв всего пять матчей из 29. Команда с трудом набирает хоккеистов на три пятерки из-за не самого лучшего финансового положения и играет преимущественно молодежью.

Неужели судимость не мешает играть?

Макарчику присудили ограничение свободы без направления в исправительное учреждение – так называемую «домашнюю химию». Хоккеисту необходимо периодически отмечаться в милиции по месту жительства и ходить на работу. Из-за этого временами приходится отпрашиваться с тренировок. 

«Иногда спешит в районе обеда, предупреждает [что необходимо отметиться в милиции]. Со временем приспособился», – рассказывает главный тренер «Витебска» Евгений Каштанов.

Если необходимо находиться на постоянном контроле в милиции, то как участвовать в выездных матчах? Клуб достиг договоренности с Департаментом исполнения наказаний, чтобы Макарчик мог покидать город на время гостевых поединков. «Витебск» отправляет в милицию просьбы об освобождении, после чего на законных основаниях форвард отправляется на выезд. «Нарушать закон не собираемся, поэтому так делаем постоянно», – уверяет Богрунов.

Что еще известно о Макарчике?

Макарчик родился в Гродно и рос в неполной семье с отцом. Мать умерла, когда Никите было шесть лет. В семье еще трое младших детей. Воспитанием в основном занималась бабушка. В хоккей Макарчик пришел во втором классе. 

Интересно, что на взрослом уровне дебютировал в 2017-м не в рядах «Немана», а за «Бобруйск» – только образовавшийся клуб. «Когда закончился юниорский чемпионат страны среди 1998-99 годов рождения, во время отпуска летом моему отцу позвонили и предложили мне поехать играть в юниорскую команду «Юности». 

Там я провел сезон, но тогда не получилось попасть в команду высшей лиги «Юниор». В Гродно уже не хотел возвращаться, а вариантов-то особо у меня и не было. В то время в Бобруйске формировалась новая команда, и поехал туда», – вспоминает Макарчик. 

Любопытно, что на плакате, который посвящен первому составу «Бобруйска», нападающего назвали «бомбардиром с голевым чутьем, главным балагуром».

В сезоне-2017/18 нападающий провел за бобруйчан в Д2 30 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

И все же попасть в «Юниор» Макарчику удалось. Следующей сезон форвард начал в столице. В регулярном сезоне Никита хорошо проявил себя: за 44 игры заработал 28 (14+14) баллов. «Юниор» дошел до финала плей-офф высшей лиги, где проиграл «Неману-2» в серии 1:4. В поединках на выбывание нападающий набрал 2+2 в 12 встречах.

«Он коммуникабельный, веселый парень. Энергичный», – дает характеристику подопечному Каштанов. На льду коуч выделяет у Макарчика напористость и скорость: «Он ускоряет игру звена, куда попадает. Конечно, как у всех молодых, происходят спады. Сейчас он упорно работает на тренировках». При этом тренер верит в будущее нападающего. «У Никиты не раскрыт еще большой потенциал. Когда воспользуется им – станет неплохим хоккеистом. Если будет продолжать так же работать», – уверен Каштанов.


Может, были еще какие-то истории?

Один из самых запоминающихся инцидентов на льду у Макарчика произошел во время одного из матчей уже упомянутой финальной серии против «Немана-2». Поединок проходил в Гродно. Местные болельщики вспоминают, что нападающий очень старался, чтобы проявить себя в родном городе. По их словам, когда «Юниор» проиграл, хоккеист поехал показывать неприличные жесты местным фанатам.

Не отрицает этого и сам Макарчик, у которого своя версия случившегося: «Мы проиграли тогда второй матч в Гродно. За минуту до конца уступали 2:3. Постоянно шли в атаку, но соперник прижал шайбу к борту и держал там ее всю оставшуюся минуту. Остальные игроки «Немана» просто блокировали нас, не давая подобраться к шайбе. 

Вообще там была спорная ситуация, и я думал, что должно быть удаление. Однако судья не остановил игру, и прозвучала финальная сирена. Это меня сильно разозлило. Поехал в сторону наших ворот поблагодарить вратаря, за спиной которого находились трибуны с фан-сектором «Немана». 

Я посмотрел на сектор, и один из болельщиков начал показывать мне различные жесты, тыкать пальцами на табло. В общем, обменялись парой жестов – и на этом все закончилось. В другой ситуации я бы не отвечал на провокации. Это все произошло на эмоциях, цена поражения была велика».
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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История из белорусского хоккея - молодой форвард весной получил 2 года «химии» за гашиш, с тех пор на игры ездит с разрешения милиции.
 
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