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Зеленский отказался от помощи Лукашенко

21.11.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Киеву не понадобится помощь других стран, в частности, Беларуси, для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Он отметил, что Украина - независимое государство, которое справится своими силами.

Зеленский также напомнил слова главы Беларуси: "Александр Григорьевич Лукашенко сказал: если вам потом (после возвращения части Донбасса под контроль Киева – прим. ред.) будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины и России, когда вам нужно будет брать под контроль нашу границу, пожалуйста, обращайтесь, мы обязательно поможем".

"Этот тезис был, я знаю, что он звучал не впервые, я его поблагодарил, но я же думаю, что мы независимая страна, у нас хватит своих пограничников", - сказал украинский лидер, на выступлении в Очакове, трансляцию которого вел телеканал "Новое время".

Ранее инициативу Александра Лукашенко отклонил и глава ДНР Денис Пушилин, который заявил, что "республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах". 

Пушили при этом отметил, что Минск делает ценный и более чем достаточный вклад в вопрос мирного урегулирования, когда становится площадкой для встреч контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.


Предложения и реакция

Ранее Лукашенко неоднократно предлагал ввести белорусские миротворческие силы на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы, однако акцентировал, что для этого необходимо согласие сторон.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае, если конфликт на Донбассе не удастся решить на основе минских соглашений, одним из шагов Киева по урегулированию ситуации будет размещение в регионе миротворческой миссии ООН.
 
Теги: Минск
 
 
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