Всемирный день некурения. Как хотя бы на сутки отказаться от сигарет

90% летальных исходов от рака легких, ишемической болезни сердца и хронического бронхита провоцирует именно курение. Сигареты провоцируют сердечно-сосудистые заболевания. ВОЗ называет курение чумой 20 века.





По данным Белстата на начало 2019 года, в Беларуси курит каждый четвертый человек старше 16 лет. Несмотря на все опасные для здоровья последствия этой привычки, большинству очень сложно от нее отказаться.





По статистике, каждый второй курильщик пытался бросить, но безуспешно, потому что это комплекс физической и психологической зависимостей. Учитывая всю трудность борьбы, онкологи предлагают провести без сигареты хотя бы один день в году.





Как бороться





Если вы все-таки собрались с силами и решили, что сегодняшней день проведете без сигарет (неважно, насколько велик ваш "стаж"), воспользуйтесь рекомендациями медиков, это станет поддержкой в моменты, когда тяга будет обостряться:





- Когда рука потянется к сигарете, сделайте глубокий вдох, расслабьтесь, выпейте стакан воды или чая из трав (чабреца, шалфея, полыни), фруктового сока, съешьте немного фруктов (яблок) или моркови, воспользуйтесь леденцом, встаньте и немного походите.





- Постарайтесь вспомнить неприятные ощущения от Вашей первой сигареты.





- Постарайтесь сегодня избегать курящих. Не ходите специально туда, где курят.

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Откажитесь, если зовут на перекур, даже если очень хочется поддержать компанию.





- Если у вас сегодня закончились сигареты, не покупайте новую пачку, лучше возьмите на эту сумму что-нибудь другое, не менее приятно для вас, но более безвредное.





- Займите свой день делами, погуляйте, позанимайтесь спортом.





- Хвалите себя за каждый час, прожитый без сигареты.





- Если "сорвались" не падайте духом, начинайте все заново.





Что меняется при отказе от курения





Неважно, сколько вам лет, когда вы решаете бросить курить, положительные изменения будут в любом случае:





- Через 8 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме;





- через 48 часов человек обретает обоняние и вкус;





- через 1 месяц становится легче дышать, исчезают утомление, головная боль;





- через 6 месяцев проходят бронхиты, восстанавливается сердечный ритм;





- через 1 год вдвое уменьшается возможность умереть от ишемической болезни сердца;





- через 5 лет в 2 раза сокращается вероятность заболеть онкологическими заболеваниями.