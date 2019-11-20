Не поверите! Почти треть белорусов расплачивается только картами









Международная платежная система Mastercard впервые провела исследование MasterIndex в Беларуси. Оказалось, что около 95% жителей Беларуси имеют банковские карты и позитивно относятся к внедрению новых платежных технологий.





Большинство опрошенных поддерживают переход от наличного к безналичному расчету, но полностью от «налички» отказаться не готовы.





Белорусы активно используют безналичные расчёты. Больше всего пользователей банковских карт в Минской, Витебской и Гродненской областях – почти 100%. В Брестской области – 96%, в Гомельской – 94%, в Могилевской – 83%.





В среднем, на каждого жителя в возрасте 25-45 лет приходится по 1,5 карты. Практически у всех они зарплатные – 94%. Кредитные карты есть у 19%.





Примерно половина опрошенных платит и наличными, и картой. Только наличными предпочитают платить 19%, исключительно картами предпочитает рассчитываться около 30%.





Половина держателей карт отметили в ходе опроса, что в прошлом году начали активнее пользоваться ими для оплаты покупок и услуг. Возможность удобно, быстро и безопасно платить за любые услуги и оформлять переводы онлайн, а также наличие скидок и бонусов, кэшбэк – вот что нравится белорусам в безналичном расчете.





Только 2% используют карту исключительно для снятия наличных в банкомате.









Ни разу не пробовали платить картами около 12% пользователей. У многих все еще остаются опасения, что за безналичную операцию могут снять комиссию и что такие расходы труднее контролировать. Некоторые держатели отмечают, что еще не избавились от привычки платить наличными.





Большинство опрошенных позитивно относятся к отказу от наличных. 83% убеждены, что в ближайшее время безналичные расчеты будут преобладать, причем 18% уже готовы перейти к ним раз и навсегда, а 77% все же не готовы избавиться от наличных денег окончательно.





Гипермаркеты и супермаркеты, аптеки, магазины (оптики, одежды, обуви, а также продуктовые рядом с домом) – вот где обычно платят картой белорусы. Мужчины чаще рассчитываются по безналу за услуги на автозаправочных станциях, налоги и сборы. Женщины – за покупки в аптеке, магазинах оптики, одежды, обуви, парфюмерии и косметики.





Востребован и онлайн-шоппинг. В основном, это также покупка одежды и обуви, парфюмерии и косметики для женщин, автомобильных аксессуаров для мужчин.





Около трети обладателей банковских карт хотели бы иметь возможность платить ими еще и в общественном транспорте.





Для 60% населения по карте комфортнее оплачивать покупки на сумму от 15 рублей. Даже за самые мелкие из них рассчитываются безналичным способом около 30%. Уже 7% платят только картой и за покупки дороже 100 рублей.





Денежные переводы – популярная безналичная операция. Чаще всего с карты на карту переводят средства родственникам и друзьям (70%) или же между собственными счетами (42%).





При этом большинство переводов с карты на карту оформляется через специальное приложение для смартфона (69%). Веб-сайтом пользуются около 21%, банкоматы для таких операций практически не востребованы.





Бонусы у белорусов не в приоритете. Среди тех, кто их получает, главными категориями являются кэшбэк, скидки в определенных магазинах и проценты на остаток на счете.









Но если бы банк отменил все бонусные программы, пользователи не стали бы реагировать слишком резко – от его услуг отказались бы только 12%, а остальные оставили бы все как есть или пользовались ими чуть реже.





Наиболее известные виды бесконтактных платежей – мобильный телефон и банковская карта. Люди открыты и для введения технологий оплаты «умными устройствами» – 77% тех, кто знает о бесконтактных платежах, считают, что рассчитываться с помощью смарт-часов или браслетов тоже удобно.





Идею использовать распознавание лица, отпечатков пальцев или радужки глаза вместо введения PIN-кода поддерживают около 20% белорусов.