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Спецдокладчик ООН: в Беларуси неоправданно сурово наказывают подростков за наркотики

21.11.2019 10:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин выступила с заявлением о несовершеннолетних, осужденных за связанные с наркотиками преступления.

Спецдокладчик ООН: в Беларуси неоправданно сурово наказывают подростков за наркотики
Марин выразила обеспокоенность тем, что жесткие подходы к правонарушителям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, распространяется и на детей, при этом не учитываются их специфические потребности.

Спецдокладчик считает, что несовершеннолетние должны содержаться под стражей в крайнем случае, а срок их заключения должен быть максимально коротким, но в Беларуси подростки получают неоправданно суровые приговоры.

Марин обеспокоена тем, что в заключении подростки содержатся в неадекватных условия, без полного доступа к медицинской помощи, получают жесткие взыскания за мелкие проступки и ограничены в общениях с родными.

Кроме того, Марин обратила внимание, что проблема наркомании рассматривается в Беларуси в криминальном контексте, а не в качестве проблемы здравоохранения.

«Я призываю правительство пересмотреть законодательство в области наркотиков и систему ювенальной юстиции, в первую очередь с тем, чтобы найти альтернативы тюремному заключению», – заявила Марин.


Спецдокладчик поприветствовала амнистию, в рамках которой несовершеннолетним осужденным за наркопреступления сократят на два года срок заключения, но выразила сожаление, что это коснется только осужденных на небольшие сроки.
 
 
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Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин выступила с заявлением о несовершеннолетних, осужденных за связанные с наркотиками преступления.
 
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