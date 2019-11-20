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БЖД пускает в Вильнюс дополнительные поезда - на дни перезахоронения Калиновского

21.11.2019 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская железная дорога ввела дополнительные поезда Минск - Вильнюс и Вильнюс - Минск на 22-24 ноября, сообщили в справке железной дороги.

В эти дни в Вильнюсе будут проходить мероприятия по случаю перезахоронения повстанцев 1863-1864 годов, передает радио «Свабода».

«Этот поезд может назначаться дополнительно в определенные дни», - сказали в справке БЖД.

Из Минска поезд №801 будет выходить в 8:13, из Вильнюса поезд №802 будет отправляться в 20:15. На момент публикации продали все билеты на поезд Вильнюс - Минск на 23 и 24 ноября.

Церемония перезахоронения останков участников антироссийского восстания 1863—64 годов пройдет 22 ноября на виленском кладбище Росы.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская железная дорога ввела дополнительные поезда Минск - Вильнюс и Вильнюс - Минск на 22-24 ноября, сообщили в справке железной дороги.
 
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