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Тело мужчины 3 года пролежало в квартире

21.11.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция шведского острова Седермальм нашла в квартире жилого дома умершего три года назад мужчину. Об этом сообщает издание The Local.

Местные жители пожаловались полицейским, что уже несколько лет ничего не слышали об одном пожилом соседе. Патрульные осмотрели квартиру пропавшего и нашли там его мертвое тело.

«У входной двери скопилось много почты. Судя по датам на прессе, он скончался три года назад. Внутри квартиры горел свет и работало радио», — уточнил полицейский Виктор Адольфсон (Viktor Adolphson) в своем Twitter-аккаунте.


По предварительной версии, швед скончался от естественных причин. Точную причину смерти выявит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в магазине в США обнаружили труп пропавшего десять лет назад продавца. Тело нашли в январе 2019 года за холодильником уже закрытого магазина, но из-за сильного разложения личность погибшего установили позднее.
 
 
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Полиция шведского острова Седермальм нашла в квартире жилого дома умершего три года назад мужчину. Об этом сообщает издание The Local.
 
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