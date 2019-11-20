Тело мужчины 3 года пролежало в квартире

Местные жители пожаловались полицейским, что уже несколько лет ничего не слышали об одном пожилом соседе. Патрульные осмотрели квартиру пропавшего и нашли там его мертвое тело.





Twitter-аккаунте. «У входной двери скопилось много почты. Судя по датам на прессе, он скончался три года назад. Внутри квартиры горел свет и работало радио», — уточнил полицейский Виктор Адольфсон (Viktor Adolphson) в своем









По предварительной версии, швед скончался от естественных причин. Точную причину смерти выявит судебно-медицинская экспертиза.





Ранее сообщалось, что в магазине в США обнаружили труп пропавшего десять лет назад продавца. Тело нашли в январе 2019 года за холодильником уже закрытого магазина, но из-за сильного разложения личность погибшего установили позднее.







