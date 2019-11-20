ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие бренды из Беларуси покоряют российский рынок

21.11.2019 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Белорусская нефтяная компания» (БНК) нашла партнера, с которым планирует, как минимум, удвоить розничную сеть BelOil на рынке России.

Какие бренды из Беларуси покоряют российский рынок
Фото из открытых источников
Ее франчайзи – «Балтийская нефтетрейдинговая компания» (БНТК) — уже отрыла одну АЗС в Ленинградской области  и заявляет о намерениях запустить в пригородах Санкт-Петербурга сеть из 7-10 комплексов под белорусским брендом.

Как рассказал сайту fontanka.ru владелец и руководитель БНТК Сергей Пешев, компания уже начала проектировать вторую АЗС BelOil. Она откроется на федеральной трассе М-10 Москва-Петербург к концу 2020 года. По словам Сергея Пешева, задачей компании является обеспечение топливом жителей пригородов «северной столицы», поэтому все АЗС будут находиться за пределами кольцевой дороги. По плану, согласованному с белорусским партнером, БНТК собирается в ближайшие семь-восемь лет запустить от 7 до 10 АЗС BelOil на выездах из Санкт-Петербурга в  южном и юго-западном направлениях.

На территории России уже действует около 10 АЗС BelOil. Владельцем франшизы и поставщиком топлива является дочерняя компании БНК  «Европейская трейдинговая компания» с офисом в Смоленске. Первые АЗС BelOil были открыты  в 2015 году в Смоленской области оператором «Солид - товарные рынки». Также эта компания работает под белорусским брендом в Нижегородской области. Заправочные комплексы BelOil есть также в Московской, Орловской и Псковской областях.

Из других белорусских брендов, которые в последние  годы демонстрируют хорошую динамику в российской рознице, выделяются прежде всего  проекты в торговле одеждой и обувью.

«Белвест»

По итогам прошлого года фирменная сеть Belwest, состоящая из собственных и франчайзинговых магазинов, составила 380 объектов. Из них около 85% находилось в России. В этом году запланировано, что число магазинов вырастет до 420 и упор будет сделан на российском бизнесе.

Milavitsa

Один из самых известных белорусских брендов в рознице России после смены владельцев фабрики «Милавица» активно развивает собственную сеть.

За первое полугодие   2019 года розничный бизнес эстонского холдинга SFG, который владеет и производством, и брендом, вырос  на российском рынке с 401 (41 собственный и 360 франчайзинговых магазинов) до 409 (44 и 365) торговых точек.

Femme

В 2018 году белорусский производитель женской одежды «Леди-Текс» начал продавать франшизу одного из своих брендов Femme и за относительно короткий срок добился заметных успехов. Femme стала самой популярной  у российских покупателей франшизой производителей одежды их Беларуси. В торговую сеть, которая объединяет свыше 60 объектов, на сегодняшний день входят магазины в 30 городах  Беларуси и России.

«Мегатоп»

В 2015 году владельцы белорусской обувной сети вышли на российский рынок и за эти годы создали достаточно крупную сеть.

Под слоганом «обувь большого города» она присутствует в около 15 городах России, включая Москву.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белорусская нефтяная компания» (БНК) нашла партнера, с которым планирует, как минимум, удвоить розничную сеть BelOil на рынке России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларус, которого изнасиловали 10 лет назад, подал в суд. И выиграл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика