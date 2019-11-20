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В Беларуси свыше 25% солдат и сержантов служат по контракту

21.11.2019 11:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси свыше 25% солдат и сержантов служат по контракту
Фото из открытых источников

«Если в 2016 году весной при призыве был 51% годных, то уже весной этого года годных всего 34%. За три года минус 17%. А если говорить о количественных показателях, то они пока незначительные. Основное увеличение будет в осенний призыв 2020 года», - в эфире СТВ рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр ШКИРЕНКО.

По словам Александра Шкиренко, Вооруженные Силы у нас комплектуются по смешанному принципу: как военнослужащими по призыву, так и военнослужащими по контракту. Из общего числа солдат-сержантов более 25% укомплектованы военнослужащими по контракту. 

В Беларуси свыше 25% солдат и сержантов служат по контракту
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При этом годность призывников по состоянию здоровья с каждым годом уменьшается.
 
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