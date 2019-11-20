В Беларуси свыше 25% солдат и сержантов служат по контракту

Источник материала: Аргументы и факты

«Если в 2016 году весной при призыве был 51% годных, то уже весной этого года годных всего 34%. За три года минус 17%. А если говорить о количественных показателях, то они пока незначительные. Основное увеличение будет в осенний призыв 2020 года», - в эфире СТВ рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр ШКИРЕНКО.