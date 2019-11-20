СК завершил расследование наезда грузовика на проходившего альтернативную службу парня

Источник материала: Tut.by

Следователи установили обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 15 августа в Клецке, сообщили в СК.





Согласно материалам уголовного дела, 43-летний мужчина, работающий водителем РКУП «Клецкое ЖКХ», ехал на служебном МАЗ по улице Пионерской. На перекрестке при повороте направо он наехал задним правым колесом на 23-летнего парня, который находился на проезжей части и убирал край дороги от растительности.

В результате ДТП молодой человек, который проходил альтернативную службу в РКУП «Клецкое ЖКХ» разнорабочим, от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Как показал следственный эксперимент, водитель грузовика имел возможность заблаговременно заметить потерпевшего на проезжей части и принять меры по предотвращению наезда на него. Следователи пришли к выводу, что ДТП произошло из-за личной невнимательности водителя и нарушения правил дорожного движения. А факт нахождения потерпевшего на проезжей части не состоит в прямой причинной связи с наступившими последствиями.

Водителю МАЗа предъявили обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Свою вину подследственный признал полностью. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.





— С целью предотвращения подобных происшествий следователи также изучали условия, способствовавшие произошедшему. В ходе следственной работы выявлен ряд нарушений, касающихся соблюдения должностными лицами и работниками РКУП «Клецкое ЖКХ» требований по охране труда, — отметили в СК.

Согласно инструкции по охране труда для уборщиков территории, при выполнении работ на убираемых участках в зоне движения транспорта необходимо устанавливать на расстоянии 5−7 метров от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в сигнальный цвет. А в момент происшествия указанные работы проводились без установки каких-либо переносных ограждений, надлежащих безопасных условий труда обеспечено не было.

В связи с этим УСК по Минской области направило в РКУП «Клецкое ЖКХ» представление с требованием принять необходимые организационные и практические меры по устранению выявленных нарушений.