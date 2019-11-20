ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК завершил расследование наезда грузовика на проходившего альтернативную службу парня

21.11.2019 11:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следователи установили обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 15 августа в Клецке, сообщили в СК.


Согласно материалам уголовного дела, 43-летний мужчина, работающий водителем РКУП «Клецкое ЖКХ», ехал на служебном МАЗ по улице Пионерской. На перекрестке при повороте направо он наехал задним правым колесом на 23-летнего парня, который находился на проезжей части и убирал край дороги от растительности.

В результате ДТП молодой человек, который проходил альтернативную службу в РКУП «Клецкое ЖКХ» разнорабочим, от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Как показал следственный эксперимент, водитель грузовика имел возможность заблаговременно заметить потерпевшего на проезжей части и принять меры по предотвращению наезда на него. Следователи пришли к выводу, что ДТП произошло из-за личной невнимательности водителя и нарушения правил дорожного движения. А факт нахождения потерпевшего на проезжей части не состоит в прямой причинной связи с наступившими последствиями.

Водителю МАЗа предъявили обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Свою вину подследственный признал полностью. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.


— С целью предотвращения подобных происшествий следователи также изучали условия, способствовавшие произошедшему. В ходе следственной работы выявлен ряд нарушений, касающихся соблюдения должностными лицами и работниками РКУП «Клецкое ЖКХ» требований по охране труда, — отметили в СК.

Согласно инструкции по охране труда для уборщиков территории, при выполнении работ на убираемых участках в зоне движения транспорта необходимо устанавливать на расстоянии 5−7 метров от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в сигнальный цвет. А в момент происшествия указанные работы проводились без установки каких-либо переносных ограждений, надлежащих безопасных условий труда обеспечено не было.

В связи с этим УСК по Минской области направило в РКУП «Клецкое ЖКХ» представление с требованием принять необходимые организационные и практические меры по устранению выявленных нарушений.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как показал следственный эксперимент, водитель грузовика имел возможность заблаговременно заметить потерпевшего на проезжей части и принять меры по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси свыше 25% солдат и сержантов служат по контракту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • поло ральф лорен официальный сайт в россии в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика