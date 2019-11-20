|
5 лайфхаков как дотянуть до зарплаты, когда денег почти не осталось
Источник материала: Myfin
Ведь сам факт безденежного ожидания говорит о том, что:
Не станем мучить тех, кто «уже попал» разбором вины. Но вспомним первое правило медицинских курсов: оказать срочную помощь, без нужды ничего не трогать, дождаться скорой (в нашем случае – зарплаты, пенсии, стипендии). А теперь разберемся, как это работает применительно к личным финансам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
фото: Myfin.by Ведь сам факт безденежного ожидания говорит о том, что: у человека нет финансовой подушки безопасности, а может и вообще никаких ликвидных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)