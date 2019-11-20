5 лайфхаков как дотянуть до зарплаты, когда денег почти не осталось

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Ведь сам факт безденежного ожидания говорит о том, что:

у человека нет финансовой подушки безопасности, а может и вообще никаких ликвидных запасов;

у него нет кредитной линии;

проблемой станет любая срочная и непредвиденная трата.

Не станем мучить тех, кто «уже попал» разбором вины. Но вспомним первое правило медицинских курсов: оказать срочную помощь, без нужды ничего не трогать, дождаться скорой (в нашем случае – зарплаты, пенсии, стипендии). А теперь разберемся, как это работает применительно к личным финансам.