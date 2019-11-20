|
В Барановичах открылся мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения
Источник материала: Myfin
Формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и др.), выпуск банковских карточек, совершение платежей и оплата коммунальных услуг, оформление договоров страхования, обмен иностранной валюты, а также иные стандартные операции по банковским картам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кредитный центр банка ВТБ (Беларусь) с установленным банкоматом с функцией cash-recycling (замкнутого оборота наличных) открылся в Барановичах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)