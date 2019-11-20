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В Барановичах открылся мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения

21.11.2019 10:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Барановичах открылся мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения
В Барановичах открылся мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения

Формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и др.), выпуск банковских карточек, совершение платежей и оплата коммунальных услуг, оформление договоров страхования, обмен иностранной валюты, а также иные стандартные операции по банковским картам.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Кредитный центр банка ВТБ (Беларусь) с установленным банкоматом с функцией cash-recycling (замкнутого оборота наличных) открылся в Барановичах.
 
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