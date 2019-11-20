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В регионах хотят строить кварталы с урбан-виллами и водными каналами
Источник материала: Myfin
Совет главных архитекторов регионов Беларуси собрался уже в восьмой раз. И первым делом побывал в жилом комплексе «Пирс» у Минского моря, где для зодчих организовали экскурсию. Градостроителей интересовали детали застройки: например, как разработали фасады (остекление, штукатурка и т.д.), провели водоотток и организовали водный канал.
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Более 60 архитекторов со всех регионов страны посетили квартал Пирс под Минском, чтобы изучить новые подходы в проектировании и градостроительстве. Наибольший...
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