В регионах хотят строить кварталы с урбан-виллами и водными каналами

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Фото: pirs.by

Совет главных архитекторов регионов Беларуси собрался уже в восьмой раз. И первым делом побывал в жилом комплексе «Пирс» у Минского моря, где для зодчих организовали экскурсию. Градостроителей интересовали детали застройки: например, как разработали фасады (остекление, штукатурка и т.д.), провели водоотток и организовали водный канал.