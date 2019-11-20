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В регионах хотят строить кварталы с урбан-виллами и водными каналами

21.11.2019 10:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В регионах хотят строить кварталы с урбан-виллами и водными каналами
Фото: pirs.by

Совет главных архитекторов регионов Беларуси собрался уже в восьмой раз. И первым делом побывал в жилом комплексе «Пирс» у Минского моря, где для зодчих организовали экскурсию.  Градостроителей интересовали детали застройки: например, как разработали фасады (остекление, штукатурка и т.д.), провели водоотток и организовали водный канал.

 
 
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Более 60 архитекторов со всех регионов страны посетили квартал Пирс под Минском, чтобы изучить новые подходы в проектировании и градостроительстве. Наибольший...
 
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