Источник материала: Пинский Вестник

В начале декабря состоится финал конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2019», который ежегодно проходит в нашем городе. В нынешнем году конкурс является региональным отборочным этапом республиканского конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020 ».





Конкурс пройдет в городском Доме культуры 6 декабря в 18.30, стоимость билета – 8 руб. В качестве приглашенной звезды перед пинчанами выступит молодой российский певец Александр Попов.



На кастинг конкурса пришло рекордное количество девушек и как результат в финал попало 25 красавиц. На сцену девушки будут выходить в свадебных платьях, меховых изделиях, спортивной форме. Давайте же познакомимся с претендентками на звание самой красивой девушки города.



Басевич Екатерина, 16 лет









Бонцевич Наталья, 17 лет









Володько Анна, 20 лет









Горбацевич Карина, 16 лет









Граничная Ольга, 18 лет









Грицук Александра, 17 лет









Жданович Каролина, 18 лет









Кохнович Екатерина, 16 лет









Коцело Вероника, 17 лет









Левашкевич Мария, 16 лет









Марковец Маргарита, 16 лет









Мигно Юлия, 20 лет









Мовшук Анна, 16 лет









Мосейчук Кристина, 16 лет









Павлович Диана, 16 лет









Протосовицкая Яна, 16 лет









Степаненко Вероника, 19 лет









Таранько Анна, 18 лет









Тетерук Анастасия, 16 лет









Ульянчик Екатерина, 16 лет









Хоружая Вероника, 16 лет









Цуман Анна, 18 лет







Щаюк Анастасия, 18 лет



Юнчик Валерия, 16 лет



Ясевич Юлия, 16 лет









Фото Анны ВЕРЕНИЧ





