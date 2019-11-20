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Вторая пара боевых самолетов Су-30 СМ прибыла в Беларусь
21.11.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
20 ноября на авиационную базу в Барановичи прибыла вторая пара многоцелевых истребителей Су-30 СМ.
Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год.
Как сообщалось ранее, всего согласно контракту будет поставлено 12 самолетов Су-30 СМ.
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20 ноября на авиационную базу в Барановичи прибыла вторая пара многоцелевых истребителей Су-30 СМ. Таким образом, выполнены обязательства на поставку по...
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