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Вторая пара боевых самолетов Су-30 СМ прибыла в Беларусь

21.11.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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20 ноября на авиационную базу в Барановичи прибыла вторая пара многоцелевых истребителей Су-30 СМ.

Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год.

Как сообщалось ранее, всего согласно контракту будет поставлено 12 самолетов Су-30 СМ.

 
 
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20 ноября на авиационную базу в Барановичи прибыла вторая пара многоцелевых истребителей Су-30 СМ. Таким образом, выполнены обязательства на поставку по...
 
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