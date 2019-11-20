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Цифра дня: сколько студентов Беларуси ведут свой бизнес, развивая страну

21.11.2019 11:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Эксперты из Центра экономических исследований «Берок» подсчитали, как много студентов вузов Беларуси ведут собственный бизнес. Максимально кратко рассказываем о предпринимательских амбиция молодежи.

Исследование проводилось в несколько этапов: первый – в 2017 году, второй – в 2018-м. В беларуском опросе эксперты беседовали с 504 студентами, при том, что для достоверных результатов достаточно 384 человека. 

Сколько студентов хотят завести бизнес, окончив вуз

Опрос показал, что лишь 7,3% студентов захотели создавать бизнес сразу после окончания вуза. А спустя пять лет после завершения учебы – 47,5%. Для сравнения: в среднем по миру за прошлый год такие же показатели оставили 9,0% и 34,7% соответственно.

Сколько студентов уже пытались стать бизнесменами

22,2% студентов сообщили, что они пытались начать собственный бизнес или стать самозанятыми (30,7% – по всему миру).

Мнение: как в вузах готовят к ведению своего бизнеса

Беларуские студенты описали уровень предпринимательской среды в вузе и обучения бизнесу ниже, чем в среднем по миру. По первому показателю (среды) Беларусь заняла 35-е место, а по второму (обучения) – 38-е из 54 стран.

Тенденция: сколько студентов ходят на курсы по бизнесу

Студентов, которые не ходят на бизнес-курсы, с 2016 года стало заметно меньше – на 6,7%. Причина кроется в государственной политике, которая расширяет обучение предпринимательству.

А как в соседних странах?

Снижение основных показателей бизнес-амбиций и предпринимательской активности есть и в соседних странах: России и Польше. Эти изменения говорят, что Беларусь, Россия и Польша идут в сторону наиболее развитых стран. А там уровень предпринимательской активности и устремлений студентов вот уже долгое время находится на более низком уровне.

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Эксперты из Центра экономических исследований «Берок» подсчитали, как много студентов вузов Беларуси ведут собственный бизнес. Максимально кратко рассказываем...
 
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