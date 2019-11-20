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«Мисс Беларусь» Мария Василевич обвинила The Times во лжи. Газета писала о её связи с Лукашенко
Источник материала: KYKY>
22-летняя «Мисс Беларусь-2018», а ныне – депутат беларуского парламента Мария Василевич обвинила газету The Times во лжи. Суть претензий девушка
Василевич написала буквально следующее: «Я за свободу слова. Но будь добр, нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно, если ты журналист. Особенно, если ты журналист ведущего издания.
Журналистика – это не о «за» и «против», это не личном отношении журналиста к тому или иному факту. Задача журналиста – не пытаться убедить и навязать обществу свое мнение, а донести максимально объективную информацию. Но у нас другая ситуация – журналистика мнений.
Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения, журналисты освещают ситуацию, как того требуют поставленные перед ними задачи. Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду? И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты… Это ли профессиональная журналистика?»
А в чём дело? Что такого писала The Times?
The Times
Фото обложки: @by_vasilevich.
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