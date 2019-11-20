«Мисс Беларусь» Мария Василевич обвинила The Times во лжи. Газета писала о её связи с Лукашенко

Источник материала: KYKY

22-летняя «Мисс Беларусь-2018», а ныне – депутат беларуского парламента Мария Василевич обвинила газету The Times во лжи. Суть претензий девушка выразила в своем Instagram.

Василевич написала буквально следующее: «Я за свободу слова. Но будь добр, нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно, если ты журналист. Особенно, если ты журналист ведущего издания.

Журналистика – это не о «за» и «против», это не личном отношении журналиста к тому или иному факту. Задача журналиста – не пытаться убедить и навязать обществу свое мнение, а донести максимально объективную информацию. Но у нас другая ситуация – журналистика мнений.

Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения, журналисты освещают ситуацию, как того требуют поставленные перед ними задачи. Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду? И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты… Это ли профессиональная журналистика?»

А в чём дело? Что такого писала The Times?

The Times опубликовала большой материал, посвященный прошедшим выборам депутатов в Беларуси. Помимо того, что выборы обвинили в фальсификации, сославшись на отзывы критиков, автор текста – британский журналист из Москвы Марк Беннеттс – толсто намекал на странную (и, по его мнению, даже романтическую) связь с Александром Лукашенко. Он вспомнил обо всех мероприятиях, где Василевич появлялась с президентом, о ее танцах на балу с «последним диктатором Европы», о совместном посещении хоккейных матчев, госфестивалей и так далее. Кроме особых отношений между теперь уже двумя политиками, Марк не смог объяснить, как «королева красоты» Василевич села в депутатское кресло – не имея мало-мальского политического опыта.

Фото обложки: @by_vasilevich.