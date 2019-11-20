Космонавт сказал, что россиянки не летают в космос из-за менструаций. Это действительно так?

Источник материала: Tut.by

Российский космонавт Сергей Рязанский посетил программу «Просто о сложном» с Софико Шеварднадзе и рассказал, почему россиянки редко летают в космос. По его мнению, причина в менструации и том, что «девочки более ориентированы на семью и стабильность». 42.TUT.BY решил изучить, как же со своей физиологией справляются женщины-космонавтки из других стран.

Во время интервью с Сергеем Рязанским журналистка Софико Шеварднадзе спросила у него, почему в космос летали только четыре россиянки, но пятьдесят американок. На что российский космонавт заявил, что «никто не будет подгонять запуск ракеты или выход в космос под фазу менструального цикла». Однако, по его словам, женщинам из США менструальный цикл работе в космосе никак не мешает.

Сергей Рязанский также отметил более стабильный гормональный уровень у мужчин, а также более высокую устойчивость к психологическим и вестибулярным перегрузкам, нежели у женщин. Но не подтвердил свое заявление научными фактами.

На вопрос, почему в отряд космонавтов женщины подают заявки в 200 раз меньше, чем мужчины, космонавт ответил, что «девочки ориентированы на семью и стабильность», а мальчики - «на поиски приключений и подвиги» (этому он тоже не привел научных доказательств). Но Сергей все же очень ждет полета на орбиту Анны Кикиной - единственной женщины в российском отряде космонавтов.

Может, Рязанский прав, и женщинам в космосе слишком трудно?

Вопрос гормональных отличий между мужчинами и женщинами очень обширен, и в нем все еще много белых пятен. Например, тот же пресловутый предменструальный синдром, который приводят как доказательство нестабильности женщин, все еще не имеет четкого определения. По данным ВОЗ, опрошенные в рамках исследования женщины назвали в общей сложности более ста симптомов, среди которых были как физические симптомы (например, боль и отеки), так и эмоциональные и когнитивные (тревожность, раздражительность или снижение работоспособности). Причем в западной культуре женщины чаще говорили про своей эмоциональное состояние, а в восточной - про физическое.

В любом случае, это слишком сложная и зависящая от индивидуальных параметров тема, чтобы охватить ее в одном тексте. Но мы можем сконцентрироваться на конкретном предмете - как женщины-космонавты переживают менструацию в космосе.

Первой женщиной в космосе стала Валентина Терешкова, которая провела в полете трое суток в 1963 году. Тогда доктор медицинских наук, профессор Владимир Яздовский, отвечавший в тот период за медицинское обеспечение советской космической программы, заявил, что женщины хуже переносят экстремальные нагрузки космического полета на 14−18-е сутки менструального цикла. Как бы там ни было, Валентина Терешкова, несмотря на тошноту и физический дискомфорт, выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта. Она успешно приземлилась и даже поела сразу после посадки. Позже она вышла замуж и стала матерью.

Затем была Светлана Савицкая, которая совершила два космических полета - в 1982-м и 1984-м. Это также не помешало ей стать матерью.

Больше всего мы знаем о быте космонавток на примере Салли Райд - первой американки, побывавшей в космосе в 1983 году. На тот момент ей было 32 года, так что команда, готовившая астронавтов к запуску, озаботилась вопросом - как проходит менструация в невесомости? До Салли в списке вещей астронавтов даже не было гигиенических салфеток.

В документальном фильме «MAKERS: Женщины в космосе» биограф Салли Райд Линн Шерр рассказывала, что «бедные инженеры не знали, что им делать». Они переделали скафандр под женское тело, работали над различными туалетными аппаратами, учитывающими женскую анатомию, но не подумали над вопросом менструального цикла.

Медики NASA даже не могли предположить, что будет, если в открытом космосе у женщины начнутся месячные: останется ли кровь в матке или капли будут плавать в воздухе? Или, что еще хуже, менструальная жидкость потечет обратно по фаллопиевым трубам?

В конце концов было решено снабдить женщин обычными земными тампонами. В свидетельствах Салли Райд есть любопытный отрывок о подготовке к полету: «Было несколько других космонавтов, которые должны были определить, сколько тампонов должно отправится на орбиту в качестве части полетного комплекта. Помню, как инженеры пытались решить, сколько тампонов нужно для недельного полета». Обсуждение было таким: «100 - это хорошее число?». «Нет. Это не то число».

В результате Салли снабдили сотней тампонов, связанных вместе как сосиски, чтобы они не уплывали. Забавно, что NASA также снабдило женщин-космонавтов специальным набором косметики, хотя на борту каждый грамм должен быть обоснован.

Позже оказалось, что менструация в космосе не отличается от земной, так что медики NASA волновались зря.

Как сейчас космонавтки справляются со своим циклом?

В 2016 году ученые из Королевского колледжа в Лондоне опубликовали исследование, посвященное решению проблемы менструации во время космических полетов. В частности, они изучили, как можно прекратить менструальные выделения медикаментозным способом.

В научной работе рассматривались доступные противозачаточные устройства, в том числе те, которые уже используются военным и авиационным персоналом, и содержится призыв к дальнейшим исследованиям влияния гормональной терапии на потерю минералов в космосе.

Ученые отмечают, что для кратковременных миссий можно выбирать «окно» между менструациями. Но вот в случае с долгосрочными полетами все несколько сложнее.

Во время длительных полетов женщины-астронавты постоянно принимают комбинированные оральные контрацептивы (КОК) для предотвращения менструального цикла. Но что делать, если женщины отправятся на Марс, ведь полет туда займет около трех лет? В таком случае придется взять с собой приблизительно 1100 таблеток, упаковка которых добавит массу к багажу и потребует условий для утилизации пустых упаковок во время полета.

Вместо этого можно использовать подкожные импланты, которые как раз действуют три года. Но они до сих пор широко не использовались космонавтами, и непонятно, как имплантат или внутриматочная спираль отреагируют на высокие перегрузки во время запуска

По мнению авторов статьи, решать, какой метод использовать, зависит от отдельных лиц, но именно внутриматочная спираль и подкожные имплантаты, относящиеся к LARC (Long acting reversible contraceptives), обратимым контрацептивам длительного действия являются предпочтительным вариантом.

Одна из проблем употребления гормональных препаратов, таких как комбинированный оральный контрацептив, состоит в том, что он влияет на плотность костной ткани астронавтов. В космосе восполнить дефицит необходимых веществ гораздо сложнее, чем на Земле, так что это требует дополнительных исследований. В будущих экспериментах следует выяснить влияние комбинированных оральных контрацептивов в сочетании с невесомостью на плотность костной ткани у женщин.

Авторы работы делают вывод, что астронавты-женщины должны быть обеспечены всей современной, основанной на фактических данных информацией для принятия обоснованных решений - подавлять или нет менструацию во время космических полетов. А пока они могут воспользоваться современными средствами, которые принимают и обычные женщины.