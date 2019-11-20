Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» расторгло контракт с Сергеем Костицыным и заключило новый на других условиях, сообщает официальный сайт «зубров» .

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сергей Костицын провел за «Динамо» 110 матчей в матчах КХЛ, в которых набрал 46 (10+36) очков. По окончании сезона-2018/19 хоккеист перенес операцию на колене, после которой продолжает восстановление.

В этом чемпионате Костицын-младший не провел ни одной игры, но в клубе отметили, что продолжают рассчитывать на форварда.