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Минское «Динамо» расторгло контракт с Сергеем Костицыным и заключило новый

21.11.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» расторгло контракт с Сергеем Костицыным и заключило новый на других условиях, сообщает официальный сайт «зубров».

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сергей Костицын провел за «Динамо» 110 матчей в матчах КХЛ, в которых набрал 46 (10+36) очков. По окончании сезона-2018/19 хоккеист перенес операцию на колене, после которой продолжает восстановление.

В этом чемпионате Костицын-младший не провел ни одной игры, но в клубе отметили, что продолжают рассчитывать на форварда.

 
 
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Минское «Динамо» расторгло контракт с Сергеем Костицыным и заключило новый на других условиях, сообщает официальный сайт «зубров».
 
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