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Минское «Динамо» расторгло контракт с Сергеем Костицыным и заключило новый
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» расторгло контракт с Сергеем Костицыным и заключило новый на других условиях, сообщает
Сергей Костицын провел за «Динамо» 110 матчей в матчах КХЛ, в которых набрал 46 (10+36) очков. По окончании сезона-2018/19 хоккеист перенес операцию на колене, после которой продолжает восстановление.
В этом чемпионате Костицын-младший не провел ни одной игры, но в клубе отметили, что продолжают рассчитывать на форварда.
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Минское «Динамо» расторгло контракт с Сергеем Костицыным и заключило новый на других условиях, сообщает официальный сайт «зубров».
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