ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миллиардер Доронин продает дом, который подарил Наоми Кэмпбелл. Цена вопроса - 100 млн долларов

21.11.2019 12:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский миллиардер Владислав Доронин выставил на продажу дом, который он когда-то подарил своей бывшей возлюбленной Наоми Кэмпбелл. Цена вопроса — 6,4 млрд российских рублей, или чуть больше 100 млн долларов, пишет Mash.

Capital Hill Residence в Барвихе, построенный в 2012 году, проектировала известный ирако-британский  архитектор Заха Хадид, на строительство ушло около 9 миллиардов российских рублей (141 млн долларов), но сейчас, как видим, он продается значительно дешевле.



Фото: zaha-hadid.com

Ранее Доронин рассказывал, что Хадид набросала первый эскиз проекта на салфетке. Это единственный частный дом, спроектированный знаменитым архитектором, так что это жилище в виде космического корабля имеет общемировое культурное значение. 

Его площадь - 1100 квадратных метров, спальня расположена на 35-метровой высоте, есть 25-метровый бассейн, спа-центр, тренажерный зал и даже собственный ночной клуб. 

Доронин познакомился с Наоми Кэмпбелл в мае 2008 года на Каннском кинофестивале. Знакомство быстро переросло в роман, периодически в мировой прессе появлялась информация о том, что дело идет к свадьбе, однако, несмотря на объявленные даты бракосочетания, торжественная церемония так и не состоялась. В 2013 году СМИ сообщили о расставании пары.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусов массово атакуют банковские мошенники. За два дня - 150 заявлений в милицию. Как защититься
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика