Миллиардер Доронин продает дом, который подарил Наоми Кэмпбелл. Цена вопроса - 100 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Российский миллиардер Владислав Доронин выставил на продажу дом, который он когда-то подарил своей бывшей возлюбленной Наоми Кэмпбелл. Цена вопроса — 6,4 млрд российских рублей, или чуть больше 100 млн долларов, пишет Mash.

Capital Hill Residence в Барвихе, построенный в 2012 году, проектировала известный ирако-британский архитектор Заха Хадид, на строительство ушло около 9 миллиардов российских рублей (141 млн долларов), но сейчас, как видим, он продается значительно дешевле.







Фото: zaha-hadid.com

Ранее Доронин рассказывал, что Хадид набросала первый эскиз проекта на салфетке. Это единственный частный дом, спроектированный знаменитым архитектором, так что это жилище в виде космического корабля имеет общемировое культурное значение.

Его площадь - 1100 квадратных метров, спальня расположена на 35-метровой высоте, есть 25-метровый бассейн, спа-центр, тренажерный зал и даже собственный ночной клуб.

Доронин познакомился с Наоми Кэмпбелл в мае 2008 года на Каннском кинофестивале. Знакомство быстро переросло в роман, периодически в мировой прессе появлялась информация о том, что дело идет к свадьбе, однако, несмотря на объявленные даты бракосочетания, торжественная церемония так и не состоялась. В 2013 году СМИ сообщили о расставании пары.