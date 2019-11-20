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Миллиардер Доронин продает дом, который подарил Наоми Кэмпбелл. Цена вопроса - 100 млн долларов
Источник материала: Tut.by
Российский миллиардер Владислав Доронин выставил на продажу дом, который он когда-то подарил своей бывшей возлюбленной Наоми Кэмпбелл. Цена вопроса — 6,4 млрд российских рублей, или чуть больше 100 млн долларов,
Capital Hill Residence в Барвихе, построенный в 2012 году, проектировала известный ирако-британский архитектор Заха Хадид, на строительство ушло около 9 миллиардов российских рублей (141 млн долларов), но сейчас, как видим, он продается значительно дешевле.
Ранее Доронин рассказывал, что Хадид набросала первый эскиз проекта на салфетке. Это единственный частный дом, спроектированный знаменитым архитектором, так что это жилище в виде космического корабля имеет общемировое культурное значение.
Его площадь - 1100 квадратных метров, спальня расположена на 35-метровой высоте, есть 25-метровый бассейн, спа-центр, тренажерный зал и даже собственный ночной клуб.
Доронин познакомился с Наоми Кэмпбелл в мае 2008 года на Каннском кинофестивале. Знакомство быстро переросло в роман, периодически в мировой прессе появлялась информация о том, что дело идет к свадьбе, однако, несмотря на объявленные даты бракосочетания, торжественная церемония так и не состоялась. В 2013 году СМИ
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Capital Hill Residence в Барвихе проектировала Заха Хадид.
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