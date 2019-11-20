ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусов массово атакуют банковские мошенники. За два дня - 150 заявлений в милицию. Как защититься

21.11.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За последние два дня в правоохранительные органы поступило более 150 обращений от жертв так называемого вишинга — метода, при котором мошенник, притворяясь другим человеком (например, сотрудником банка) выманивает у жертвы данные его банковской карты. Об этом рассказал начальник управления «К» МВД Беларуси Владимир Зайцев.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В МВД говорят, что нередко мошенники стараются запугать жертву. Например, говорят, что с картой происходят мошеннические транзакции, или что со счета списаны деньги и нужно успеть их вернуть, или что от имени жертвы поступила заявка на кредит, которую нужно срочно отменить, или что на счет жертвы ошибочно зачислен перевод, который надо вернуть.

— Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать, — подчеркивают в МВД. — В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.

В ведомстве также дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы сохранить свой деньги:

  • ни под каким предлогом не передавайте и не сообщайте платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию;
  • не вступайте в переговоры с незнакомцем. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте;
  • применяйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и другие);
  • используйте сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам «интернет-банкинг», социальным сетям и другим интернет-сервисам;
  • не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, и не запускайте их содержимое;
  • не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-ресурсы сомнительного содержания;
  • при посещении интернет-сайтов обращайте внимание на адрес интернет-ресурса.

FINANCE.TUT.BY тоже подготовил подробную инструкцию о том, как понять, что вам звонит не банк, а мошенник. А здесь можно послушать, как именно злоумышленник притворяется сотрудником банка (к счастью, клиентка сразу поняла, что ее хотят обмануть, и записала весь разговор на диктофон).

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой способ мошенничества называется вишинг, и о нем постоянно предупреждают и правоохранительные органы, и банки.
 
Новости дня
Новости разные
 
ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ (с 11 по 17 ноября 2019 года)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика