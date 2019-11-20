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Белорусов массово атакуют банковские мошенники. За два дня - 150 заявлений в милицию. Как защититься
Источник материала: Tut.by
За последние два дня в правоохранительные органы поступило более 150 обращений от жертв так называемого вишинга — метода, при котором мошенник, притворяясь другим человеком (например, сотрудником банка) выманивает у жертвы данные его банковской карты. Об этом
В МВД говорят, что нередко мошенники стараются запугать жертву. Например, говорят, что с картой происходят мошеннические транзакции, или что со счета списаны деньги и нужно успеть их вернуть, или что от имени жертвы поступила заявка на кредит, которую нужно срочно отменить, или что на счет жертвы ошибочно зачислен перевод, который надо вернуть.
— Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать, — подчеркивают в МВД. — В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.
В ведомстве также дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы сохранить свой деньги:
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Белорусов массово атакуют банковские мошенники. За два дня - 150 заявлений в милицию. Как защититься
Такой способ мошенничества называется вишинг, и о нем постоянно предупреждают и правоохранительные органы, и банки.
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