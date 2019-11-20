Белорусов массово атакуют банковские мошенники. За два дня - 150 заявлений в милицию. Как защититься

Источник материала: Tut.by

За последние два дня в правоохранительные органы поступило более 150 обращений от жертв так называемого вишинга — метода, при котором мошенник, притворяясь другим человеком (например, сотрудником банка) выманивает у жертвы данные его банковской карты. Об этом рассказал начальник управления «К» МВД Беларуси Владимир Зайцев.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В МВД говорят, что нередко мошенники стараются запугать жертву. Например, говорят, что с картой происходят мошеннические транзакции, или что со счета списаны деньги и нужно успеть их вернуть, или что от имени жертвы поступила заявка на кредит, которую нужно срочно отменить, или что на счет жертвы ошибочно зачислен перевод, который надо вернуть.

— Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать, — подчеркивают в МВД. — В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.

В ведомстве также дали несколько советов, которым нужно следовать, чтобы сохранить свой деньги:

ни под каким предлогом не передавайте и не сообщайте платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию;

не вступайте в переговоры с незнакомцем. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте;

применяйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и другие);

используйте сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам «интернет-банкинг», социальным сетям и другим интернет-сервисам;

не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, и не запускайте их содержимое;

не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-ресурсы сомнительного содержания;

при посещении интернет-сайтов обращайте внимание на адрес интернет-ресурса.

FINANCE.TUT.BY тоже подготовил подробную инструкцию о том, как понять, что вам звонит не банк, а мошенник. А здесь можно послушать, как именно злоумышленник притворяется сотрудником банка (к счастью, клиентка сразу поняла, что ее хотят обмануть, и записала весь разговор на диктофон).