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Задержали водителя, который сбил пенсионера - и бросил на дороге. Тот погиб от второго наезда

21.11.2019 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали водителя, который вечером 17 ноября под Бобруйском насмерть сбил пенсионера с тележкой и уехал, оставив того на дороге. Найти мужчину помогли другие водители и части разбитой машины, которые остались на месте ДТП, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Фото: ГАИ

Как мы уже сообщали, неустановленный автомобиль сбил пожилого пешехода в районе деревни Плесы Бобруйского района. 83-летний местный житель шел по проезжей части в попутном движению автомобилей направлении, вез тележку, был без фликеров.

Сбив мужчину, водитель скрылся. Пешеход остался лежать на дороге, и его переехал BMW под управлением 31-летнего минчанина.

Пожилой мужчина умер на месте, следствие возбудило уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

Правоохранители изучили детали авто, оставшиеся на месте ДТП, расспросили возможных очевидцев. Один из них рассказал, что в тот вечер останавливался и предлагал помощь водителю грузового автомобиля, стоявшего на проезжей части. Тот показался ему странным, вел себя неадекватно, настороженно. Однако понять причину его остановки не удалось - туман и темнота не позволили ничего разглядеть.

По предварительным данным, пешехода сбил 63-летний минчанин на грузовом Mercedes, принадлежащем частному предприятию в Минске. Мужчина, по словам милиции, дал признательные показания.

 
Теги: Минск
 
 
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