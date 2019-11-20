В рамках акции «Стань заметней!» учащимся СШ № 2 вручили фликеры

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С 19 по 24 ноября в нашей стране проходит профилактическая акция «Стань заметней!». В это время сотрудники ДПС ОГАИ уделяют повышенное внимание дежурству вблизи учреждений образования, жилого сектора и пешеходных переходов. Инспекторы проводят профилактические беседы с участниками дорожного движения, а также проверяют наличие у них светоотражающих элементов.

Сегодня в рамках акции «Стань заметней!» вриод начальника ОГАИ РОВД Вячеслав Гулицкий и инспектор ДПС ОГАИ РОВД Игорь Вольнич побывали в СШ № 2 г. Ганцевичи, где провели профилактические беседы с учащимися младших классов, а также вручили ребятам светоотражающие элементы.













Текст и фото Владимира СОКОЛОВА.

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