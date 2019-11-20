Единый день информирования прошел в филиале «АтП №14 г.п. Вороново»

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня, 21 ноября, районная информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома Николаем Розумом встретилась с трудовым коллективом автопарка.







Тема развития социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан была поднята неслучайно, отметила докладчик —заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович. В ходе ежегодного Послания к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь Глава государства Александр Лукашенко подчеркнул: «У нас очень компактная страна. И разделительных линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, не может быть по определению. Мы не раз говорили о равномерном развитии территорий. В регионах проживает большая часть населения Беларуси. Поэтому наша цель — создание комфортной жизни в каждом уголке страны».







Вопросы ответственности родителей за воспитание и здоровье детей подняла заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Халецкая.







Как повысить энергоэффективность многоквартирных жилых домов, рассказал начальник отдела ЖКХ райисполкома Андрей Барсуков.







Со статистикой заболевания ВИЧ-инфекцией ознакомила присутствующих главный врач Вороновского райЦГЭ Вероника Ёдчик. Так, на 1 октября в Беларуси зарегистрировано 28 570 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с данной инфекцией, — 21 566. В Вороновском районе зарегистрировано 29 случаев ВИЧ-инфекции, один из них — в текущем году. Самому молодому заболевшему — 20 лет, самому старшему — 60. Вероника Александровна также рассказала о возможности сделать экспресс-тест на ВИЧ по образцу крови (в организациях здравоохранения) и слюны (в домашних условиях).







В осенне-зимний период, как правило, учащаются случаи пожаров. Избежать беды поможет установка небольшого прибора — АПИ, эксплуатация исправной электропроводки, недопущение перекала печей, считает начальник Вороновского РОЧС Олег Волосевич. Он также напомнил, что до 30 ноября проходит республиканская акция «Не прожигай свою жизнь». Ее цель — еще раз напомнить людям, что пагубная привычка курения, особенно курения в постели, чревата серьезными последствиями. В прошлом году в нашем районе по этой причине погибли три человека.

Подводя итоги, Николай Розум подробнее остановился на экономической деятельности предприятия. Ситуация сложная: нарастающие долги «тянут» вниз финансовое положение организации. Он нацелил коллектив автопарка на более плодотворную работу.











Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.