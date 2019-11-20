Жарка шашлыка закончилась реанимацией для жителя Дзержинского района

Источник материала: Новости Дзержинска

Днем во вторник, 19 ноября, спасателям в Дзержинском районе поступила информация от медиков: в реанимацию больницы был госпитализирован мужчина с ожогами разной степени тяжести.

Проведя проверку, сотрудники МЧС установили картину случившегося. Оказалось, что накануне, 18 ноября, мужчина на своей даче в деревне Антосино решил устроить барбекю. Чтобы разжечь мангал, дачник плеснул бензина. Пламя охватило не только мангал, но и его самого. Тем не менее мужчина смог самостоятельно вызвать скорую, которая и доставила его в реанимацию.

Сейчас он в удовлетворительном состоянии, сообщает МЧС.



