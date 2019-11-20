Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль в четверг 21 ноября девальвируется к доллару, евро и российскому рублю. Биткойн -10.79.

Курс доллара вырос всего на 0,0001 BYN до 2,0477 BYN/USD. Доллар укрепляется третий день подряд.

Курс евро поднялся на 0,0012 BYN до 2,2679 BYN/EUR. Это максимальное значение курса евро за минувшие 16 дней.

Курс российского рубля укрепился на 0,0055 BYN до 3,2063 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 8082.02$ (-10.79);

Bitcоin Cash/ВСС – 242.8$ (+2);

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