Жилой дом горел в Барановичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Пожар произошел днем 20 ноября в деревне Ольсевичи Барановичского района.





Фото использовано в качестве иллюстрации. Барановичский ГРОЧС

В 13.03 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме по улице Зеленой, принадлежащем женщине 1988 года рождения.





Фото: Барановичский ГРОЧС





Фото: Барановичский ГРОЧС

– В результате пожара никто не пострадал. Огнем повреждено имущество в помещении кухни, закопчены стены и потолок в доме, – сообщили Intex-press в Барановичском ГРОЧС. – Причина пожара устанавливается.





Фото: Барановичский ГРОЧС





Фото: Барановичский ГРОЧС