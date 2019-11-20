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Жилой дом горел в Барановичском районе
21.11.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пожар произошел днем 20 ноября в деревне Ольсевичи Барановичского района.
Фото использовано в качестве иллюстрации. Барановичский ГРОЧС
В 13.03 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме по улице Зеленой, принадлежащем женщине 1988 года рождения.
Фото: Барановичский ГРОЧС
Фото: Барановичский ГРОЧС
– В результате пожара никто не пострадал. Огнем повреждено имущество в помещении кухни, закопчены стены и потолок в доме, – сообщили Intex-press в Барановичском ГРОЧС. – Причина пожара устанавливается.
Фото: Барановичский ГРОЧС
Фото: Барановичский ГРОЧС
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Пожар произошел днем 20 ноября в деревне Ольсевичи Барановичского района. Фото использовано в качестве иллюстрации. Барановичский ГРОЧС В 13.03 в Барановичский...
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