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В Турции пропал российский футболист

21.11.2019 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский футболист турецкого «Анкарагюджю» Заур Садаев не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Об этом рассказал тренер команды Мустафа Каплан.

Фото: ФК «Ахмат»

«Мы не можем связаться с Садаевым. Прошло уже семь или восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Поскольку мы не можем выйти с ним на связь, решили, что необходимо объясниться перед фанатами», - приводит слова Каплана Milliyet.

Садаев стал игроком «Анкарагюджю» в феврале 2019 года. Ранее 30-летний нападающий выступал за грозненский «Ахмат», польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар».

В нынешнем сезоне Заур принял участие в 5 матчах за «Анкарагюджю» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Анкарагюджю», набрав 9 очков в 11 встречах, занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Турции.

 
 
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Российский футболист турецкого «Анкарагюджю» Заур Садаев не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Об этом рассказал тренер команды...
 
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