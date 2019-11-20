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В Турции пропал российский футболист
Источник материала: Tut.by
Российский футболист турецкого «Анкарагюджю» Заур Садаев не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Об этом рассказал тренер команды Мустафа Каплан.
«Мы не можем связаться с Садаевым. Прошло уже семь или восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Поскольку мы не можем выйти с ним на связь, решили, что необходимо объясниться перед фанатами», - приводит слова Каплана Milliyet.
Садаев стал игроком «Анкарагюджю» в феврале 2019 года. Ранее 30-летний нападающий выступал за грозненский «Ахмат», польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар».
В нынешнем сезоне Заур принял участие в 5 матчах за «Анкарагюджю» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.
«Анкарагюджю», набрав 9 очков в 11 встречах, занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Турции.
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Российский футболист турецкого «Анкарагюджю» Заур Садаев не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Об этом рассказал тренер команды...
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