КРАЖА ИМУЩЕСТВА

16 ноября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы д.Задомля Ф. о том, что неустановленное лицо, через незапертую входную калитку проникло во двор ее дома по ул.Солнечной в д.Задомля, где из помещения гаража похитило компрессор, но не довело свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как было застигнуто на месте преступления хозяйкой дома, после чего бросило похищенное и скрылось в неизвестном направлении. По ориентировке сотрудниками РОВД на ул.Луговой в д.Задомля был задержан ранее неоднократно судимый минчанин П., 1982г.р., который совершил данное преступление.

16 ноября в милицию обратился житель г.Смолевичи К.: через незапертую входную дверь из хозяйственной постройки, расположенной во дворе его дома по ул.Советской в г.Смолевичи, была похищена циркулярная пила, перфоратор, шуруповерт, углошлифовальная машинка, автомобильное зарядное устройство для АКБ.

16 ноября возбуждено уголовное дело по заявлению минчанки Т.: неустановленное лицо, разбив оконное стекло, проникло в ее дачный дом в с/т «Домашаны», вблизи д.Домашаны, откуда тайно похитило циркулярную пилу, бензотриммер.

ХУЛИГАНСТВО

14 ноября возбуждено уголовное дело по заявлениям от жителя аг.Слобода Д., жительницы д.Присынок Ш. и смолевичанина З.: неустановленное лицо, находясь вблизи здания районного узла связи на ул.Советской, д.120, беспричинно, из хулиганских побуждений, повредило лобовые стекла их автомобилей «Пежо 307», «Ауди А6», «Тойота Аурис», стоявших на парковке вблизи здания РУС.

ТЯЖКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

16 ноября РОСК возбуждено уголовное дело в отношении смолевичанина П., 1968 г.р., неработающего, ранее не судимого, который около 21.45 14.11.2019г., в жилой комнате дома по ул. Советской в г.Смолевичи, после совместного распития спиртных напитков, нанес не менее трех ударов кулаками в область головы и туловища гражданину Ж. 1958 г.р., БОМЖ, после чего последний был доставлен в УЗ «Смолевичская ЦРБ» и госпитализирован в хирургическое отделение

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ЛИЦОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

12 ноября, после проведенной проверки, возбуждено уголовное дело в отношении жителя г.Минска Р., 1990 г.р., неоднократно судимого: будучи осужденным судом Фрунзенского района г. Минска к наказанию в виде штрафа в размере 300 базовых величин в сумме 10 500 000 рублей, 5 лет лишения права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами и 5 месяцев 24 дней исправительных работ с удержанием 15% из заработка, но не менее 1 базовой величины ежемесячно, должных выводов для себя не сделал, вновь совершил умышленное преступление, т.е. 25.10.2019г., около 20.05 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Форд Транзит», двигаясь по 4-му км автодороги Р-53 на территории Смолевичского района, где был задержан сотрудниками ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ

14 ноября, около 23.00, водитель С., 1985г.р., житель г.Борисова, управляя автомобилем «Вольво V40», двигаясь на 26-м км автодороги Р-53 «Слобода-Новосады», вблизи аг.Барсуки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем МАЗ 651669-320-700 под управлением жителя г.Минска С., 1985 г.р. В результате ДТП борисовчанин получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Жодинская ЦГБ».

15 ноября, около 19.12, водитель Ш., 1985 г.р., житель г.Борисова, управляя автомобилем «Ауди А6», двигаясь на 23-м км автодороги Р-53 «Слобода-Новосады», в направлении г.Борисова, вблизи поворота на д.Высокие Ляды, на отдаленности 50 м за нерегулируемым неосвещенном пешеходном переходом, совершил наезд на перебегавшего проезжую часть необозначенного СВЭ пешехода Т., 1984 г.р., который от полученных телесных повреждений при ДТП скончался на месте происшествия.

17 ноября, около 14.25, водитель Я., 1991 г.р., жительница г. Минска, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Вольво ХС 90», двигаясь на 4-м км автодороги Н9564 «Студенка-Алесино-Верхмень», вблизи аг.Алесино, не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет, в результате чего сидевший на переднем пассажирском сидении житель г.Смолевичи Ч., 1960 г.р., получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

СУИЦИД

15 ноября покончил жизнь самоубийством смолевичанин Ш., 1981г.р.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 103 административных протокола в отношении граждан, выявлено 3 случая мелкого хулиганства, 4 случая появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 89 случаев нарушений ПДД, выявлены 3 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, к уголовной ответственности привлечен 1 человек.

ПОЖАРЫ

Учетных пожаров в районе не зарегистрировано.

Подготовила

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).