Успех юных  футболистов

Футболистам Смолевиччичны команды 2009 года рождения в последнее время удалось добиться существенного прорыва в детском футболе. Мальчишки уверенно заявили о себе в футбольной среде и являются лидерами самых различных соревнований.

А с сентября этого года в детском футболе Смолевичсого района произошли важные изменения. Шефство над воспитанники СДЮШОР Смолевичского райисполкома взял футбольный клуб «Смолевичи».

– Такое изменение – это существенный шаг вперед как для детей, так и для нас, тренеров, – вводит в курс дела тренер детской команды 2009 г.р. ФК «Смолевичи» Николай Александрович Силкин.

Недавно юные футболисты ФК «Смолевичи» 2009 года рождения приняли участие в Международном молодежном турнире по футболу «III FOOTINBEL KIDS CUP».





В составе смолевичской команды в турнире участвовали: вратарь Гриша Марко, защитники Матвей Любимский, Иван Рубашный, Даниил Мойсак, Максим Юрченко, Егор Тальчук, Доминик Байкалов, Глеб Никифоренко, нападающие Никита Матусевич, Александр Мехедко, Станислав Бальцевич, Кирилл Козлов, Ярослав Раткевич, Кирилл Безруков.

Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд разных возрастов. Турнир расширил свою биографию, в нем приняли участие футболисты из Беларуси, России, Украины и Латвии. На протяжении трех дней участники соревновались на базе Академии футбола в Пинске. Пинская Футбольная Академия – это современный спорткомплекс с крытым футбольным манежем со стандартным игровым полем, а также еще три тренировочных поля (два – с искусственным покрытием, одно – с натуральным). Здесь же, на территории комплекса, уже построено административное здание, где размещены восемь раздевалок, тренажерный зал и сауна.

В резульате напряженной борьбы наши юные футболисты заняли второе место в молодежном турнире и завоевали серебряные медали, уступив лишь ФК «Каскад» (г. Бровары).

– Мы с коллегами высоко оцениваем подобные соревнования – каждый игровой день наполнен для игроков новыми впечатлениями и бесценным игровым опытом, – поделился Николай Силкин. – Ребята хорошо сыграли, но как всегда, мы не планируем останавливаться на этом и продолжаем активно тренироваться, отшлифовывать мастерство, чтобы покорять новые вершины.

Корр. «КС»

На фото: Николай Силкин и его подопечные.