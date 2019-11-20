С Днем рождения, «Радуга»!





Cвой пятилетний юбилей отметило государственное учреждение образования «Ясли-сад №6 г.Смолевичи «Радуга». Поздравить детский сад пришли ребята, их родители, бабушки, дедушки, педагоги и почетные гости.

— Ровно пять лет назад, 7 ноября 2014 года для ребят города Смолевичи открыли двери прекрасного, современного детского сада, — с приветственным словом обратилась к гостям праздника заведующий детским садом Инна Якуценя. — Очень быстро стены нашего учреждения наполнились детскими улыбками и голосами. Детский сад — это шумные, милые, добрые дети. Детский сад — это заботливые родители. Детский сад — это трудолюбивые и терпеливые педагоги. Наш детский сад — это большая и очень дружная семья! Хочу выразить слова благодарности своим коллегам за то, каждый из вас вкладывает в наших детей частичку себя, любит их, учит добру, согревает теплом своего сердца. Хочу сказать «спасибо» родителям за то, что они всегда откликаются на просьбы воспитателей, проявляют инициативу, принимают активное участие в жизни детского сада. Мы с вами — отличная команда!

Детский сад — это первое учебное учреждение, куда попадает маленький человек, как только подрастает. Очень важно, чтобы на пороге его встречали добрые воспитатели, к которым ребенок хотел бы идти, как к маме. В теплом, уютном, светлом детском саду «Радуга» созданы все условия, для гармоничного развития ребенка: красивые и «умные» игрушки и учебные пособия, спортивный, тренажерный и музыкальный залы, бассейн, современные игровые площадки, мини-огород, площадка для изучения правил дорожного движения и многое другое. Все это создано благодаря дружбе воспитателей, детей и родителей.

— Детский сад — это лучшее место, где создаются все условия для прекрасного детства, — обратилась к присутствующим гостям главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Майя Тихонович. — Я желаю вам самого главного — крепкого здоровья, сил, терпения, энтузиазма, дальнейшего процветания и новых достижений и побед. Спасибо педагогам за то, что вы помогаете раскрыть таланты наших детей, увидеть в них ту «изюминку», которая есть только в них.

Воспитанники «Радуги» порадовали участников и гостей праздника красочными и талантливыми музыкальными, театрализованными, вокальными и танцевальными номерами, а лучшим педагогам и работникам дошкольного учреждения были вручены благодарности от имени руководства управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото автора.