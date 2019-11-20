Как минские кафе подражают украинским?

В конце октября этого года в Барановичах открылось заведение «Brest Croissant», специализирующееся на круассанах и кофе. Само собой напрашивается сравнение с успешной сетью пекарен «Lviv Croissants», появившейся в Украине еще 4 года назад. Это не первый раз, когда белорусские рестораторы «вдохновились» украинскими заведениями. «АиФ» вспомнил несколько подобных историй и спросил у юриста, чем отсутствие собственных идей чревато для владельцев кафе.

«Yard»

Кафе «Yard» на улице Якуба Коласа открылось в 2015 году и привлекло внимание посетителей не только обилием стейков в меню, но и стильным интерьером, сочетающим в себе элементы из дерева и ржавеющей стали. Вскоре дизайн-студия, работавшая над заказом для украинского заведения «Shade», разместила разоблачительную запись в аккаунте Facebook. Дизайнеры сравнивали интерьер «Yard» и «Shade», где стиль обстановки, меню и даже униформа официантов оказались подозрительно схожи. После этого владелец «Yard» признался , что предлагал украинским рестораторам сотрудничество, но им это было неинтересно. И добавил: «Мы не скрываем, что подсмотрели концепцию в Украине. Но «Yard» и «Shade» разные, у каждого своя душа. Мы многое додумывали и проектировали сами, и в итоге выполнили качественную работу». В этом году «Yard» закрылся без объяснения причин.



Слева — украинский «Shade», справа — минский «Yard». Фото: www.facebook.com/yoddesignlab

«Green+Go»

Вдохновением для владельцев вегетарианского кафе «Green+Go» на улице Октябрьская послужило оформление одного из киевских баров «Orang+Utan», где стены выложены белой квадратной плиткой, а среди столиков красуется множество растений. Изначально минчане хотели купить украинскую франшизу, но договор не состоялся. Тогда владельцы «Green+Go» разработали свои меню и концепт, а дизайн подсмотрели у украинцев. Рестораторы «Orang+Utan» узнали об открытии минского кафе из соцсетей и возмутились , но на том все и закончилось.



Киевский бар «Orang+Utan».



Минское кафе «Green+Go». Фото: Relax.by

«П’яная Вішня»

Если об украинских вдохновителях «Green+Go» и «Yard» стало известно не сразу, то новость о копии культового львовского бара разнеслась быстрее, чем первый посетитель дотронулся до бокала вишневой настойки. Белорусский аналог «Пьяной Вишни» на Зыбицкой открыли не по украинской франшизе , несмотря на аналогичное название и концепт бара одного напитка. Создатели «П’янай Вішні» задумали заведение с сутью львовского бара, но с поправкой на белорусский продукт. Украинские рестораторы этому не обрадовались, но до суда дело не дошло.



Украинская «Пьяная Вишня».



Минская «П’яная Вішня». Фото: Relax.by





«АиФ» задал интересующие вопросы помощнику юриста ООО «Арцингер и партнеры» Станиславу КОВАЛЁВУ:

– Если белорусское кафе сделано на манер украинского, украинцы могут подать в суд?

– Нет, не могут. Подражание одного заведения другому – это недобросовестная конкуренция, за которую могут наказать, но при условии, что оба заведения находятся в Беларуси. Привлечь к ответственности могут в случае, если белорусский ресторатор использовал товарный знак (далее – ТЗ), находящийся под международной защитой.

– В чем она проявляется?

– Один из видов недобросовестной конкуренции – создание смешения. Признаком смешения является получение неправомерных преимуществ в конкурентной борьбе за счет паразитирования на деловой репутации конкурента, известного потребителям или другим участникам рынка. Есть два вида смешения.

Первый выражается в незаконном использовании обозначения, тождественного ТЗ, фирменному наименованию, наименованию места происхождения товара другого хозяйствующего субъекта либо сходного с ним до степени смешения. Второй вид – копирование или имитация внешнего вида услуги другого хозяйствующего субъекта.

– Как урегулирована недобросовестная конкуренция в Беларуси?

– С помощью Закона РБ «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Нормы Закона распространяются на отношения, связанные с защитой и развитием конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют юридические лица РБ, иностранные и международные юридические лица (организации, не являющиеся юридическими лицами), государственные органы, их должностные лица, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

– Подражание интерьеру – это нарушение авторского права?

– Да. Авторское право распространяется на произведения, существующие в объемно-пространственной форме (скульптура, модель, макет, сооружение и др.), согласно п. 2 ст. 6 Закона РБ об авторском праве. Авторско-правовая охрана распространяется как на внешний вид объекта, так и на художественное решение внутреннего пространства (интерьер).

Доказать нарушение будет сложно, если интерьер не скопирован точь-в-точь. Речь идет именно об интерьере, а не о концепции, которая не охраняется авторским правом согласно ст. 7 Закона.

Интерьер можно «защитить», зарегистрировав промышленный образец – т. е. результат творческой деятельности человека, представляющий собой художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным. Главное условие: объект защиты должен быть новым и оригинальным.

– Нарушила ли авторское право «П’яная Вішня», использовав аналогичные концепт и название?

– Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты, даже если они воплощены в произведении согласно ст. 7 Закона «Об авторском праве и смежных правах». «Фишка» с настойкой – как раз идея.

А вот название кафе может быть зарегистрировано как ТЗ – т. е. обозначение, способствующее отличию товаров, работ и/или услуг одного лица от однородных товаров других лиц согласно ст. 1 Закона РБ «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о ТЗ). В качестве ТЗ могут быть зарегистрированы словесные обозначения, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, комбинации таких обозначений.

Открывать кафе со схожим названием – риск. Согласно ст. 3 Закона о ТЗ использование аналогичного или схожего до степени смешения ТЗ на территории РБ – нарушение исключительного права. К тому же ТЗ может быть под международной защитой по смыслу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокол а к нему. Обладатель ТЗ может зарегистрироваться, если его страна является участником Соглашения или Протокола. Тогда ТЗ может защищаться и в других странах, а его использование будет нарушением исключительного права на ТЗ.

– Можно ли подражать правильно, по закону?

– Есть случаи свободного использования ТЗ. Использование в Беларуси знака, зарегистрированного в Украине, не будет являться нарушением, если тому не предоставлена правовая охрана на территории нашей страны. Убедиться в отсутствии правовой охраны можно на официальном сайте НЦИС, проверив базу данных.

В то же время использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, признанным общеизвестным в Беларуси, будет неправомерным в отношении как однородных, так и неоднородных товаров.