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Как минские кафе подражают украинским?

21.11.2019 13:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как минские кафе подражают украинским?
dosug.by / АиФ

В конце октября этого года в Барановичах открылось заведение «Brest Croissant», специализирующееся на круассанах и кофе. Само собой напрашивается сравнение с успешной сетью пекарен «Lviv Croissants», появившейся в Украине еще 4 года назад. Это не первый раз, когда белорусские рестораторы «вдохновились» украинскими заведениями.  «АиФ» вспомнил несколько подобных историй и спросил у юриста, чем отсутствие собственных идей чревато для владельцев кафе.

«Yard»

Кафе «Yard» на улице Якуба Коласа открылось в 2015 году и привлекло внимание посетителей не только обилием стейков в меню, но и стильным интерьером, сочетающим в себе элементы из дерева и ржавеющей стали. Вскоре дизайн-студия, работавшая над заказом для украинского заведения «Shade», разместила разоблачительную запись в аккаунте Facebook. Дизайнеры сравнивали интерьер «Yard» и «Shade», где стиль обстановки, меню и даже униформа официантов оказались подозрительно схожи. После этого владелец «Yard» признался, что предлагал украинским рестораторам сотрудничество, но им это было неинтересно. И добавил: «Мы не скрываем, что подсмотрели концепцию в Украине. Но «Yard» и «Shade» разные, у каждого своя душа. Мы многое додумывали и проектировали сами, и в итоге выполнили качественную работу». В этом году «Yard» закрылся без объяснения причин.

Как минские кафе подражают украинским?
Слева — украинский «Shade», справа — минский «Yard». Фото: www.facebook.com/yoddesignlab
Как минские кафе подражают украинским?
Фото: www.facebook.com/yoddesignlab

«Green+Go»

Вдохновением для владельцев вегетарианского кафе «Green+Go» на улице Октябрьская послужило оформление одного из киевских баров «Orang+Utan», где стены выложены белой квадратной плиткой, а среди столиков красуется множество растений. Изначально минчане хотели купить украинскую франшизу, но договор не состоялся. Тогда владельцы «Green+Go» разработали свои меню и концепт, а дизайн подсмотрели у украинцев. Рестораторы «Orang+Utan» узнали об открытии минского кафе из соцсетей и возмутились, но на том все и закончилось.

Как минские кафе подражают украинским?
Киевский бар «Orang+Utan».
Как минские кафе подражают украинским?
Минское кафе «Green+Go». Фото: Relax.by

«П’яная Вішня»

Если об украинских вдохновителях «Green+Go» и «Yard» стало известно не сразу, то новость о копии культового львовского бара разнеслась быстрее, чем первый посетитель дотронулся до бокала вишневой настойки. Белорусский аналог «Пьяной Вишни» на Зыбицкой открыли не по украинской франшизе, несмотря на аналогичное название и концепт бара одного напитка. Создатели «П’янай Вішні» задумали заведение с сутью львовского бара, но с поправкой на белорусский продукт. Украинские рестораторы этому не обрадовались, но до суда дело не дошло.

Как минские кафе подражают украинским?
Украинская «Пьяная Вишня».
Как минские кафе подражают украинским?
Минская «П’яная Вішня». Фото: Relax.by
Как минские кафе подражают украинским?
 

«АиФ» задал интересующие вопросы помощнику юриста ООО «Арцингер и партнеры» Станиславу КОВАЛЁВУ:

– Если белорусское кафе сделано на манер украинского, украинцы могут подать в суд?

– Нет, не могут. Подражание одного заведения другому – это недобросовестная конкуренция, за которую могут наказать, но при условии, что оба заведения находятся в Беларуси. Привлечь к ответственности могут в случае, если белорусский ресторатор использовал товарный знак (далее – ТЗ), находящийся под международной защитой.

– В чем она проявляется?

– Один из видов недобросовестной конкуренции – создание смешения. Признаком смешения является получение неправомерных преимуществ в конкурентной борьбе за счет паразитирования на деловой репутации конкурента, известного потребителям или другим участникам рынка. Есть два вида смешения.

Первый выражается в незаконном использовании обозначения, тождественного ТЗ, фирменному наименованию, наименованию места происхождения товара другого хозяйствующего субъекта либо сходного с ним до степени смешения. Второй вид – копирование или имитация внешнего вида услуги другого хозяйствующего субъекта.

– Как урегулирована недобросовестная конкуренция в Беларуси?

– С помощью Закона РБ «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Нормы Закона распространяются на отношения, связанные с защитой и развитием конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют юридические лица РБ, иностранные и международные юридические лица (организации, не являющиеся юридическими лицами), государственные органы, их должностные лица, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

– Подражание интерьеру – это нарушение авторского права?

– Да. Авторское право распространяется на произведения, существующие в объемно-пространственной форме (скульптура, модель, макет, сооружение и др.), согласно п. 2 ст. 6 Закона РБ об авторском праве. Авторско-правовая охрана распространяется как на внешний вид объекта, так и на художественное решение внутреннего пространства (интерьер).

Доказать нарушение будет сложно, если интерьер не скопирован точь-в-точь. Речь идет именно об интерьере, а не о концепции, которая не охраняется авторским правом согласно ст. 7 Закона.

Интерьер можно «защитить», зарегистрировав промышленный образец – т. е. результат творческой деятельности человека, представляющий собой художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным. Главное условие: объект защиты должен быть новым и оригинальным.

– Нарушила ли авторское право «П’яная Вішня», использовав аналогичные концепт и название?

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты, даже если они воплощены в произведении согласно ст. 7 Закона «Об авторском праве и смежных правах». «Фишка» с настойкой – как раз идея.

А вот название кафе может быть зарегистрировано как ТЗ – т. е. обозначение, способствующее отличию товаров, работ и/или услуг одного лица от однородных товаров других лиц согласно ст. 1 Закона РБ «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о ТЗ). В качестве ТЗ могут быть зарегистрированы словесные обозначения, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, комбинации таких обозначений. 

Открывать кафе со схожим названием – риск. Согласно ст. 3 Закона о ТЗ использование аналогичного или схожего до степени смешения ТЗ на территории РБ – нарушение исключительного права. К тому же ТЗ может быть под международной защитой по смыслу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему. Обладатель ТЗ может зарегистрироваться, если его страна является участником Соглашения или Протокола. Тогда ТЗ может защищаться и в других странах, а его использование будет нарушением исключительного права на ТЗ.

– Можно ли подражать правильно, по закону?

– Есть случаи свободного использования ТЗ. Использование в Беларуси знака, зарегистрированного в Украине, не будет являться нарушением, если тому не предоставлена правовая охрана на территории нашей страны. Убедиться в отсутствии правовой охраны можно на официальном сайте НЦИС, проверив базу данных.

В то же время использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, признанным общеизвестным в Беларуси, будет неправомерным в отношении как однородных, так и неоднородных товаров.

 
Теги: Новости
 
 
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