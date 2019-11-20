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Peugeot - всмятку, Subaru - на крыше в кювете. ДТП в Климовичском районе
Источник материала: Tut.by
В Климовичском районе утром 20 ноября на автодороге Р43 в районе деревни Селец столкнулись два авто,
Обстоятельства ДТП пока не известны, но из-за удара Subaru оказался в кювете, перевернулся на крышу. Peugeot, судя по фото, восстановлению не подлежит
Пострадавшие госпитализированы.
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Пострадали водитель и пассажирка.
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