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Peugeot - всмятку, Subaru - на крыше в кювете. ДТП в Климовичском районе

21.11.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Климовичском районе утром 20 ноября на автодороге Р43 в районе деревни Селец столкнулись два авто, сообщает МЧС. 24-летнего водители из машины деблокировали спасатели.


Обстоятельства ДТП пока не известны, но из-за удара Subaru оказался в кювете, перевернулся на крышу. Peugeot, судя по фото, восстановлению не подлежит














Пострадавшие госпитализированы.

 
 
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