Peugeot - всмятку, Subaru - на крыше в кювете. ДТП в Климовичском районе

Источник материала: Tut.by

В Климовичском районе утром 20 ноября на автодороге Р43 в районе деревни Селец столкнулись два авто, сообщает МЧС. 24-летнего водители из машины деблокировали спасатели.





Обстоятельства ДТП пока не известны, но из-за удара Subaru оказался в кювете, перевернулся на крышу. Peugeot, судя по фото, восстановлению не подлежит





























Пострадавшие госпитализированы.