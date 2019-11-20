А так можно? Оцените, как в Беларуси занимаются йогой на лошадях

Источник материала: Tut.by

Йога с животными — это популярный фитнес-тренд. В США асаны выполняют вместе с котами , собаками , козочками … А в Беларуси — с лошадьми! GO.TUT.BY рассказывает, кто и зачем устраивает тренировки по конной йоге — не в модной студии, а на племконеферме «Полочаны» под Молодечно.





«Наши лошади служат в полиции Узбекистана»

Племконеферма «Полочаны» под Молодечно известна разведением ганноверских лошадей. Высокие, статные, с мускулистой шеей — самая популярная спортивная порода в мире. Алена Белоус говорит, что «полочанских» лошадок встречает на соревнованиях за рубежом и безошибочно опознает:

— Когда говоришь людям: «Эта лошадь родилась и выросла в Беларуси!» — в ответ удивляются: «Да ладно!» Приятна такая реакция, — улыбается она. — В прошлом году в Узбекистан продали партию коней для полиции: три кобылы, два жеребца. Молодняк брали по 5 тысяч долларов, хорошая цена. Как раз искали таких: рослых, крепких, чтобы украшали парады.





Алена Белоус — инструктор отделения проката. «Полочаны» существуют без малого 30 лет, но услугу «катать желающих за деньги» ввели только четыре года назад. Тогда на работу взяли Алену.

— Раньше в «Полочанах» не было ни экскурсий, ни людей, которые хотели бы заниматься верховой ездой на платной основе. А сейчас мы проводим много мероприятий — даже соревнования республиканского уровня.

Алена — нетипичный инструктор. Да, у нее есть разряд по конному спорту. На конюшне с детства. Но долгое время лошади в ее жизни шли с пометкой «хобби», а работой было преподавание в художественной школе. По образованию Алена — искусствовед.





Лошадей она обожает. «Может, это наследственное? Еще мой прадед лошадьми занимался». Только слово «прокат» вызывает у нее негативные эмоции.

— Прокат автомобиля, велосипеда — это может быть. Но не лошади. Прокат — какое-то потребительское слово. Мы себя называем не прокатом, а любителями лошадей.

Как выглядит тренировка по конной йоге

Верховая езда хорошо нагружает мышцы, но растяжки и расслабления не хватает. Поэтому три года назад Алена записалась в студию йоги. Пока делала асаны на коврике, думала про лошадей. И захотела совместить одно с другим.





Как часто случается, ее оригинальную идею уже придумали. Конная йога существовала в московском клубе «Прадар». Тренировки там — на широких спинах лошадей-тяжеловозов. В «Полочанах» таких не держат. Зато на ферме есть толстенькая кобыла Корса.

— У нас эта лошадь и в поля ходит, и в походы, и на «войну» — в реконструкции войны 1812 года участвует, — смеется Алена. — Если вы рядом с ней снаряд взорвете, даже не удивится. И не к такому привыкла. Как-то из машины выпала: провалилось дно, просто ужас. Другая бы запаниковала, а эта просто сидела и ждала, пока ее спасут. Это спортивная лошадь, но идеальной формы шара.





Сегодня тренировка по йоге — для 11-летней Ульяны, младшей дочки Алены. Девочка то ложится на спину лошади, то тянется к носочкам, то переворачивается и садится задом наперед — да еще в позе лотоса. Алена страхует. Ее ученица Ольга Грибович подсказывает, какое упражнение сделать следующим.

Корса стоит ровно, не шелохнется. Йоге ее тоже обучили — задача лошади в том, чтобы стоять неподвижно и не нервничать. Против асан она ничего не имеет.

— Если всадник задумал: «Хочу заниматься йогой на лошади!» — этого мало. Лошадь может решить: «Что-то мне ваша йога не очень нравится», — и ничего не получится. Но если конь не против, то все, что в йоге делают на полу, реально сделать на лошади. Только будет еще веселее.





Алена подчеркивает: не нужно путать конную йогу и иппотерапию. Для медицинской реабилитации нужны специальные знания. А в «Полочанах» — конный досуг. У комплекса упражнений и названия-то нет: что-то из тренировок на равновесие в конном спорте, что-то из йоги, что-то у москвичей подсмотрели.

— Наши тренировки — чтобы ребенку было веселее, а взрослому — для расслабления и физнагрузки. Когда человек садится на лошадь, он часто зажимается: «Ой, подо мной конь! Он шевелится, что делать?» А йога поможет выдохнуть, успокоиться, расслабиться — и забыть, что ты на коне. У нас дети иногда засыпают верхом, представляете?





Рекламы конной йоги вы не встретите ни в соцсетях, ни в газетах. Только когда очередной клиент звонит Алене с вопросом: «Мы на лошадях уже катались, есть что-то интереснее?» — она предлагает тренировку.

— Некоторые думают, что «конная йога» — это когда лошадь будет заниматься йогой, — хмыкает инструктор. — Ну-ну, представляю, как Корса делает «собаку мордой вниз».

Выбери себе работу по душе

Конная йога — не единственная новинка, которую Алена придумала для полочанского «клуба любителей лошадей». С волонтерами устраивали катания для людей с ограниченными возможностями. Провели мотоконный турнир «Копыта и колеса»: всадники на лошадях преодолевали препятствия, мотоциклисты выполняли трюки.





— Когда-нибудь повторим с мотоциклами для эндуро: чтобы прыгали, как лошади. У нас и репетиции были на поле: мотоциклисты гоняли, а лошади ходили рядом и привыкали. Один минус: мотоциклы сильно вскапывают грунт, запарились потом ровнять, — вздыхает Алена. — Но ладно, справимся.

На турниры и фестивали продают билеты, но дохода они почти не приносят: все, что зарабатывается, покрывает расходы на организацию.

Алена признается, что сменить работу ее во многом убедило появление своего коня. Антарес живет на ферме, и поначалу над ним посмеивалась вся конюшня: слишком уж маленький.





— Он у меня совершенно случайно появился, но так, наверное, и должно было случиться. Когда его увидела, очень удивилась: такой ослик! Привезла в «Полочаны», а все спрашивают: «Лена, что за шибздик?» — «Отстаньте, будет чемпионом». На соревнованиях спрашивают: «Это пони? Чего такой маленький?» Защищаю: «Ножки коротенькие, чтобы толкаться и прыгать!» Горжусь им, как ребенком. Он хоть вверх не растет, зато растет профессионально — и вширь.

Свою лошадь хочет иметь каждый конник, говорит Алена. В детстве об этом мечтаешь, а когда вырастаешь, понимаешь всю ответственность. В том числе финансовую. За то, что лошадь просто стоит в деннике, нужно платить больше 100 рублей в месяц. А потом включаются «дополнительные опции»: уход за копытами, зубами, снаряжение… Человек должен работать, как лошадь, чтобы лошадь жила, как человек.





— А что по деньгам выгоднее: работать в школе или на конеферме?

— И в школе не фонтан, и тут много не заработаешь, — признается инструктор. — Это занятие для души. Знаете, есть такая пословица: «Выбери себе работу по душе, и не придется работать ни дня»? Так вот, я так и поступила. И считаю себя счастливым человеком, у которого все есть.

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