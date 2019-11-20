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4 ДТП за 45 минут: очень неадекватное поведение женщины за рулем сняли на видео в Австрии

21.11.2019 12:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В австрийском Линце очевидцы сняли на видео неадекватное поведение 49-летней женщины за рулем Volkswagen: всего за 45 минут ей удалось ударить сразу три легковых автомобиля и грузовой фургон! При этом водитель пыталась оставить места ДТП до тех пор, пока очевидцы не забрали у нее ключ зажигания. От прохождения теста на алкоголь женщина отказалась, но от лишения водительского удостоверения это ее не спасло: полицейские изъяли его на месте.

 
 
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