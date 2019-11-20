|
«На конюшне нет никаких ограничений, нет жалости». Белоруска без кисти занимается конкуром и побеждает на соревнованиях
Источник материала: СТВ
Конный спорт, как самый грациозный и красивый. Но от этого не менее сложный. Здесь залог в понимании и полной слаженности животного и его руководителя, рассказали в программе
В программе
С девушкой встречаемся в центральном парке Молодечно. В этом же городе героиня и родилась. Сейчас Ольга учится в гимназии-колледже искусств по театральному направлению. Каждый день у девушки расписан па часам – первая половина дня полностью посвящена учёбе и репетиторским занятиям для будущего поступления. А уже после обеда и до позднего вечера Ольга занимается, как говорится, делом всей жизни – конным спортом.
Лена говорила: «Я не могу вам обещать чего-то». Конечно, нужно сначала посмотреть. В дальнейшем мы стали заниматься, я стала расти – аллюры изучали, галопом поехали, начали прыгать. И это переросло в спорт. Но это уже увлечение, это жизнь для меня. Это закалило мой внутренний мир. Я стеснялась. На конюшне никто не задает вопросов, никто не замечает этого – это для меня очень важно. Нет никаких ограничений – меня отправляют делать все то, что делают всадники, обычные люди. Нет жалости – я не люблю такого. Конюшня – это атмосфера, которая дает тебе знать, что ты абсолютно нормальный человек.
Кисти правой руки у девушки нет с рождения. Но это никак не отразилось на её жизни. И в этом заслуга мамы. Ольгу не отправили в спецсад или школу. Воспитывали без какой-либо жалости и ограничений. Как итог — целеустремленная и активная девушка со своими планами и мечтами. И шаги по их достижению уже есть. Ольга Грибович недавно вернулась с соревнования из России. В этом году фестиваль по конному спорту для людей с ограниченными возможностями «Золотая осень» прошёл в городе Котельники. Спортсменка из Молодечно приняла участие во второй раз. И снова оказалась в тройке лидеров.
Большую поддержку Ольге и её тренеру Елене Белоус оказала Белорусская федерация конного спорта. Как правило, участие в любом конкурсе для Ольги – это дополнительные финансовые затраты. Материальную помощь получить сложно. В Беларуси не готовят паралимпийцев конного спорта. Да и Ольга Грибович – единственная в стране, кто однажды рискнул.
Желающих подсказать и помочь у девушки много. Часто опытные спортсмены и тренеры приезжают на площадку конно-спортивного комплекса в Полочаны и уже там проводят мастер-классы. В Ольге, безусловно, видят потенциал, а главное — трудолюбие.
Корреспонденты программы «Центральный регион» не отказались от возможности побывать на одной из тренировок Ольги. На площадке, где оттачивается каждый шаг лошади и движение наездника, воспитывают будущих спортсменов и просто прививают любовь к животным, которые порою могут стать шансом на большую победу.
Полочанский конноспортивный комплекс делится на два направления. В спортивной школе – профессиональная подготовка спортсменов. Животные здесь тоже особые – их готовят к соревнованиям и скачкам. Другое направление – это команда любителей. Сюда приходят заниматься и взрослые, и дети. Как правило, вступив на конюшню однажды, здесь остаются навсегда. Так случилось и с Еленой Белоус, тренером Ольги Грибович.
Сейчас я инструктор по прокату. По образованию я совсем не спортсмен, не тренер. Я преподаватель, искусствовед. То есть это вообще параллельная Вселенная, но, тем не менее, мне очень хотелось. И как-то вот я себя видела в работе с людьми и лошадьми. Чтобы, как и у меня, они радость вызывали. Чтобы они тоже приходили сюда, занимались, достигали каких-то целей, потому что это все очень реально. Потому что если есть желание, ты можешь попробовать себя в этом виде спорта, хотя бы в любительском.
У нас на базе племконефермы создано отделение проката. Не люблю это слово, потому что у нас все люди настолько душевно относятся к животным – и покупают, если нужно, какие-то препараты. То есть это очень добрые люди, которые, действительно, не бросят.
Конноспортивный комплекс в Полочанах – это стартовая площадка. Здесь дают базу и прививают интерес к такому виду спорта. И если кто-то приходит периодически, то Ольга Грибович здесь занимается на постоянной основе по своему расписанию. При любой возможности участвует в соревнованиях различных уровней.
Я говорю: «Давай попробуем с помощью ног управлять лошадью». Она приноровилась и поехала. Кстати, то, что у нее одна рука – это даже плюс в моменте, что у нее хорошее равновесие. В итоге даже в соревнованиях участвовали наравне со всеми спортсменами. Это по решению судьи – допускать ли. По здоровью же у нас никаких нареканий. Это у нас любят повесить ярлык: инвалид – значит, ты должен учиться здесь, заниматься тем и ходить туда. А тут можно. Там справка с кучей пометок – приносим судейству. И мы уже и на выезде поучаствовали в Ратомке даже несколько раз, и в Полочанах, в Республиканских соревнованиях она уже стартовала.
Глядя на лошадей и их наездников улавливаешь необъяснимое осознание – они понимают друг друга с одного лишь взгляда.
У себя в Полочанах Ольга Грибович занимается на разных лошадях. Но сегодня с ней в паре серебристая грация, та, что старается не подвести и чаще покорно поддаётся указаниям своего наездника.
Если кому-то кажется, что в верховой езде спортсмен должен уметь только держаться в седле и управлять лошадью, то это большая ошибка. До выхода на манеж наездник собирает и себя, и животное. Установить седло и заставить лошадь надеть уздечку — порою занимает до получаса. Но хрупкая Ольга с этой задачей справляется куда быстрее.
Чтобы не быть голословными и доказать, что любительским конным спортом может заниматься каждый, журналист отводит микрофон в сторону и берёт в руки поводья. Первый барьер – взобраться в седло. Новичкам предоставляют специальный стульчик, один уверенный мах ногой и вы – на коне. А далее медленным шагом по манежу, конечно, в сопровождении тренера или опытного наездника.
Лошадь всегда чувствует волнение и страх наездника. Оттого и сама двигается куда скованнее. Чтобы полностью расслабиться проводим небольшую разминку верхом, при этом постоянно общаясь с животным. После налаженного контакта разорвать тандем журналиста и лошади уже было трудно. Любовь с первого взгляда!
Сейчас Ольга Грибович работает не на медали и дипломы, а накапливает опыт. Связи с организаторами фестиваля в России поддерживают. В планах пройти классификацию и участвовать в других международных соревнованиях.
А вот тренер Ольги – Елена Белоус готова и дальше проводить тренировки для людей с ограниченными возможностями. Мечтает даже создать команду. Главное, чтобы нашлись те, кто рискнёт добавить в свою жизнь спорта, грации и дружбы между человеком и животным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На конюшне нет никаких ограничений, нет жалости». Белоруска без кисти занимается конкуром и побеждает на соревнованиях
Конный спорт, как самый грациозный и красивый. Но от этого не менее сложный. Здесь залог в понимании и полной слаженности животного и его руководителя, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)