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Праздничную иллюминацию в Минске зажгут 14 декабря

21.11.2019 13:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Совсем скоро Минск станет в несколько раз красивее и ярче. Службы столицы уже вовсю готовят новогоднюю иллюминацию.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – инженер-конструктор КПУП «Минскреклама» – Сергей Ивкин.

Когда зажгут праздничную иллюминацию в этом году в нашей столице?

Сергей Ивкин, инженер-конструктор КПУП «Минскреклама»:
Праздничную иллюминацию на наших елках, которую мы сейчас устанавливаем по всему городу, должна заработать 14 декабря. С этого времени уже можно будет подходить и фотографироваться.

Праздничную иллюминацию в Минске зажгут 14 декабря

До какого числа можно будет всем этим любоваться?

Сергей Ивкин:
Скорее всего, до 14 января, до середины или до конца января.

Всю ночь будет гореть иллюминация или есть какой-то отрезок?

Сергей Ивкин:
До 24.00, может чуть позже.

На верхушке будет скрипичный световой ключ. Рассказываем о самых необычных ёлках Минска

Люди в материале: Сергей Ивкин
 
Теги: Минск
 
 
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Совсем скоро Минск станет в несколько раз красивее и ярче. Службы столицы уже вовсю готовят новогоднюю иллюминацию. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь –...
 
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