Праздничную иллюминацию в Минске зажгут 14 декабря

Источник материала: СТВ

Совсем скоро Минск станет в несколько раз красивее и ярче. Службы столицы уже вовсю готовят новогоднюю иллюминацию.

Гость программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – инженер-конструктор КПУП «Минскреклама» – Сергей Ивкин.

Когда зажгут праздничную иллюминацию в этом году в нашей столице?

Сергей Ивкин, инженер-конструктор КПУП «Минскреклама»:

Праздничную иллюминацию на наших елках, которую мы сейчас устанавливаем по всему городу, должна заработать 14 декабря. С этого времени уже можно будет подходить и фотографироваться.





До какого числа можно будет всем этим любоваться?

Сергей Ивкин:

Скорее всего, до 14 января, до середины или до конца января.

Всю ночь будет гореть иллюминация или есть какой-то отрезок?

Сергей Ивкин:

До 24.00, может чуть позже.