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Праздничную иллюминацию в Минске зажгут 14 декабря
Источник материала: СТВ
Совсем скоро Минск станет в несколько раз красивее и ярче. Службы столицы уже вовсю готовят новогоднюю иллюминацию.
Гость программы
Когда зажгут праздничную иллюминацию в этом году в нашей столице?
Сергей Ивкин, инженер-конструктор КПУП «Минскреклама»:
До какого числа можно будет всем этим любоваться?
Сергей Ивкин:
Всю ночь будет гореть иллюминация или есть какой-то отрезок?
Сергей Ивкин:
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Совсем скоро Минск станет в несколько раз красивее и ярче. Службы столицы уже вовсю готовят новогоднюю иллюминацию. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь –...
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