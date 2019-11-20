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От карпа и амура до щуки и форели. В столице стартует сезон рыбных ярмарок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свежий улов в Минске. В столице стартует сезон рыбных ярмарок. Они по традиции сменяют сельскохозяйственные шопинг-уикэнды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые ряды чешуйчатой продукции в ближайшие дни откроются на бульваре Тракторостроителей, а в следующие выходные точкой притяжения рыбных гурманов станет площадка у кинотеатра «Салют».
Традиционно рыбхозы представят живую рыбу собственного производства – карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель, а также копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты и консервы.
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Новости Беларуси. Свежий улов в Минске. В столице стартует сезон рыбных ярмарок. Они по традиции сменяют сельскохозяйственные шопинг-уикэнды, сообщили в программе...
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