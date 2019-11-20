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Памяти легендарного Марка Гуревича. Открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе стартовал в Минске

21.11.2019 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе, посвященный памяти легендарного Марка Гуревича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Памяти легендарного Марка Гуревича. Открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе стартовал в Минске

Соревнования проходят во второй раз и уже претендуют на звание традиционных. В ближайшие дни к огневым рубежам выйдут более 100 молодых спортсменов, для которых участие в турнире – это не только кубки, награды, но и бесценный опыт с возможностью опробовать свои силы в боевых условиях. Лучшие из лучших получат шанс отобраться на более ранговые республиканские и международные соревнования.

Памяти легендарного Марка Гуревича. Открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе стартовал в Минске

Сергей Мартынов, олимпийский чемпион по пулевой стрельба:
Хорошие соревнования в плане подготовке нашего подрастающего поколения, молодежи. Соревнований у них не так много в году.

Здесь совет один: честно относиться к тому делу, которым занимаешься. Если уж начал соревноваться, то надо находить время.

Памяти легендарного Марка Гуревича. Открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе стартовал в Минске

Алексей Мирошниченко, заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ:
Эти соревнования мы сделали традиционными, посвященными памяти Марка Геннадьевича Гуревича, который 23 года руководил нашей детской спортивной стрелковой школой. Марк Геннадьевич – это воспитанник ДОСААФ с самого детства.

Естественно, это открытий чемпионат ДОСААФ, поэтому мы должны проводить на своей базе.

22 ноября спортсмены разыграют медали в командном и личном первенствах, выполнив упражнения из пневматического пистолета, а также пневматической винтовки.

Памяти легендарного Марка Гуревича. Открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе стартовал в Минске

Памяти легендарного Марка Гуревича. Открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе стартовал в Минске

Люди в материале: Сергей Мартынов, Алексей Мирошниченко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе, посвященный памяти легендарного Марка Гуревича, сообщили в программе...
 
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