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В Борисове мужчина погиб на дне канализационного колодца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Борисове мужчина погиб в колодце.
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Сотрудники МЧС извлекли из колодца погибшего 62-летнего хозяина.
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Новости Беларуси. В Борисове мужчина погиб в колодце. По информации МЧС, вечером двадцатого ноября поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине....
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