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Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. В Нидерландах вручили Международную детскую премию мира. Впервые в истории лауреатами стали сразу двое: 16-летняя Грета Тунберг и 14-летняя Дивина Малум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Камерунская правозащитница посвятила свою победу детям, которые страдают от военных преступлений. На своей родине она основала организацию «Дети для мира», цель которой – предотвращать участие подростков в вооруженных группировках.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на церемонии присутствовать не смогла, однако направила присутствующим короткое послание с благодарностью за награду.
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Новости Нидерландов. В Нидерландах вручили Международную детскую премию мира. Впервые в истории лауреатами стали сразу двое: 16-летняя Грета Тунберг и 14-летняя...
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