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Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум

21.11.2019 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В Нидерландах вручили Международную детскую премию мира. Впервые в истории лауреатами стали сразу двое: 16-летняя Грета Тунберг и 14-летняя Дивина Малум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум

Камерунская правозащитница посвятила свою победу детям, которые страдают от военных преступлений. На своей родине она основала организацию «Дети для мира», цель которой – предотвращать участие подростков в вооруженных группировках.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на церемонии присутствовать не смогла, однако направила присутствующим короткое послание с благодарностью за награду.

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум

Лауреатами детской премии мира стали Грета Тунберг и Дивина Малум

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Новости Нидерландов. В Нидерландах вручили Международную детскую премию мира. Впервые в истории лауреатами стали сразу двое: 16-летняя Грета Тунберг и 14-летняя...
 
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