В Мексике загорелась нефтенасосная станция: около 200 местных жителей эвакуировали

Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Крупный пожар охватил нефтенасосную станцию в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности из окрестных районов эвакуировали около 200 жителей. Густой столб черного дыма виден на расстоянии в несколько километров. Борьбу с огнем ведут 300 человек, в том числе военнослужащие и бойцы Нацгвардии. Причина возгорания устанавливается.











