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В Мексике загорелась нефтенасосная станция: около 200 местных жителей эвакуировали

21.11.2019 11:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Крупный пожар охватил нефтенасосную станцию в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности из окрестных районов эвакуировали около 200 жителей. Густой столб черного дыма виден на расстоянии в несколько километров. Борьбу с огнем ведут 300 человек, в том числе военнослужащие и бойцы Нацгвардии. Причина возгорания устанавливается.

В Мексике загорелась нефтенасосная станция: около 200 местных жителей эвакуировали

В Мексике загорелась нефтенасосная станция: около 200 местных жителей эвакуировали

В Мексике загорелась нефтенасосная станция: около 200 местных жителей эвакуировали

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Новости Мексики. Крупный пожар охватил нефтенасосную станцию в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целях безопасности из окрестных районов...
 
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