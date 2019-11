Ученые рассказали, что будет, если женщина спит меньше пяти часов

Источник материала: Tut.by

Недостаток сна связан с повышенным риском развития остеопороза. К такому выводу пришло исследование, изучившее здоровье женщин в период менопаузы. Работа опубликована в Journal of Bone and Mineral Research, пишет New York Times .



Фото: unsplash.com

Ученые сравнили состояние 1080 женщин, которые спали менее пяти часов, и 4025 женщин, которые спали рекомендуемые семь часов. Используя сканирование костей, они обнаружили, что, с поправкой на другие факторы, женщины, которые спали менее пяти часов, имели значительно более низкую минеральную плотность костей и более высокие шансы остеопороза.

«Разница в состоянии кости, которую мы наблюдали между этими двумя группами, равнялась примерно одному году ее старения, — пояснил ведущий автор работы Хизер М. Окс-Балком, доцент кафедры эпидемиологии в Университете Буффало. — Это небольшая разница, но она говорит нам о еще одном аспекте важности сна. Любой способ, которым получится донести до аудитории сообщение „высыпайтесь“ — поможет и психическому, и физическому здоровью».

Волонтеры в исследовании в целом были здоровы. В расчет принимались их возраст, симптомы менопаузы, физическая активность и другие факторы. Тем не менее, авторы отмечают, что это наблюдательное исследование — а значит, оно не доказывает, что короткий сон вызывает остеопороз. Только то, что оба эти явления связаны. Возможно, например, что более низкая минеральная плотность кости может быть связана с другими условиями, — которые влияют и на продолжительность нашего сна.